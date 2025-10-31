おふろcafeかりんの湯11/8(土)限定「ユニフォーム割」。鹿島アントラーズ vs 横浜FC戦ファン・サポーターに“ととのう応援”を

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）の運営するおふろcafeかりんの湯にて、2025年11月8日（土）に開催される鹿島アントラーズ vs 横浜FCに合わせ、試合当日限定の「ユニフォーム割」を実施します。

当日、鹿島アントラーズ・横浜FC、いずれかのチームのユニフォームを着用して来館された方は、フリータイム入館料を一律1,000円でご利用いただけます（本人着用・お一人様1回限り）。

「応援前のコンディショニング」「応援後のクールダウン」を、天然温泉＆サウナで叶える“スポーツ×ウェルネス”の試み。ホーム／アウェイの垣根を越え、スポーツマンシップに則った観戦文化の醸成を目指します。

おふろcafeかりんの湯「ユニフォーム割」で”ととのう応援”を目指す

サッカー観戦は「非日常の高揚」と「心身の消耗」が同時に起こる体験です。応援前に温浴で体温を底上げしコンディションを整え、応援後はサウナ・水風呂・外気浴でクールダウン。私たちは温浴施設として、観戦体験の前後をケアする“ととのう応援”を提供したいと考えました。

本企画は、ホーム・アウェイ双方のファンを等しく歓迎し、地域に“良い観戦の作法”を根づかせる試みです。

《おふろcafeかりんの湯》天然温泉とサウナでリフレッシュ

1,500m地下から汲み上げた「含鉄・含よう素ーナトリウムー塩化物強塩泉」

スタジアムで熱気を感じた身体をやさしく包み込む天然温泉。

芯からカラダを温め、さらにはメタケイ酸も豊富に含まれているので、保湿効果が高い美肌の湯としても好評です。

フリータイム制だからこそ、時間を気にせずゆったりとお過ごしいただけます。

《おふろcafeかりんの湯》毎日開催の、プロ熱波師によるアウフグース

男女共用サウナのあるサウナガーデン

おふろcafe かりんの湯では、プロの熱波師が演出するアウフグースを毎日開催しています。プログラムに合わせたアロマ水をストーブに注いで蒸気を立ち上げ、パワフルなタオルワークで熱波と香りを届けます。深部体温をじわりと高め、サウナ→水風呂→外気浴のリズムで自律神経の切り替えを促します。サウナガーデンは男女共用サウナとなっており、初めての方にも安心。

観戦前の“温め”にも、観戦後の“ととのい”にも最適です。

また、館内には、フィンランド式バレルサウナやドライサウナなど本格的なサウナも完備。

《おふろcafeかりんの湯》全力応援の後は、ザファーム食堂で空腹を満たす

スタミナホルモン炒め定食

かりんの湯館内の「ザファーム食堂」では、

ジューシーな肉の旨みと香ばしさがたまらない「スタミナホルモン炒め定食」が人気。

白米もビールも進むこの一皿は、疲れた体に元気をチャージするご褒美メニューです。

そのほか、本格スパイスが詰まった、タイ風オムレツ「カイヤッサイ」なども新商品として販売中。

タイ風オムレツ”カイヤッサイ”水郷佐原 麻兆あさりの釜飯

【キャンペーン概要】

名称：おふろcafe かりんの湯「ユニフォーム割」

実施期間：2025年11月8日（土） ※当日のみ有効

場所：おふろcafeかりんの湯 千葉県香取市西田部1309-29（農園リゾートTHE FARM園内）

対象：鹿島アントラーズ／横浜FCのいずれかのユニフォームを着用してご来館の方

（公式・レプリカ問わず／サイズ・年式不問）

内容：フリータイム(大人1名)入館料 1,000円（税込）

天然温泉・サウナ・ラウンジ等のフリータイムコース利用（飲食、レンタル品等は別料金）

《フリータイムコース》

入館料 平日1,280円(税込) 土日祝日1,980円(税込)

営業時間10:00～24:00（最終入館21:30）

・館内着付き

・タオルなし

利用条件：

・他割引、クーポンとの併用は不可。

・混雑状況により入場制限を行う場合があります。

・本企画は両クラブおよびリーグの公式タイアップではありません。

11/8(土)「ユニフォーム割」来館者に、次回使える農園リゾートTHE FARM宿泊割引券を配布

グランピング

11/8（土）の「ユニフォーム割」にて来館し、おふろcafeかりんの湯公式LINEを「友だち追加」された方を対象に、次回使える『農園リゾートTHE FARM 宿泊5,000円割引クーポン』を配布。観戦日の“ととのい”体験を、次はグランピングやコテージでの滞在へ。

利用条件：11/8(土)おふろcafeかりんの湯に「ユニフォーム割」で来館し、おふろcafeかりんの湯公式LINEを「友だち追加」した方限定でクーポン配布。

配布場所：おふろcafeかりんの湯フロント

■農園リゾートTHE FARM公式HPからの予約にて利用可能。

■他割引との併用不可

■有効期限は1年間。

キャンペーン詳細

コテージリーズナブルコテージ「HABITA」

■農園リゾートTHE FARM 公式HP



おふろcafeかりんの湯11/8(土)限定「ユニフォーム割」。鹿島アントラーズ vs 横浜FC戦ファン・サポーターに“ととのう応援”を

https://www.thefarm.jp/topics/25109



■おふろcafeかりんの湯 公式HP

おふろcafeかりんの湯11/8(土)限定「ユニフォーム割」。鹿島アントラーズ vs 横浜FC戦ファン・サポーターに“ととのう応援”を

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/1254/

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/ (https://www.thefarm.jp/)

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭