旅×自転車の情報メディア「TABIRIN（たびりん）」：インバウンド向け多言語サービス導入とモニタリングデータ提供を開始しました

パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）が提供する旅×自転車の情報メディア「TABIRIN（たびりん）」にてインバウンド向け多言語サービス導入とモニタリングデータを活用した新サービスの提供を開始しました。

TABIRINアプリでは、アプリを起動しているユーザーの移動履歴を収集し、位置情報、滞在時間などをモニタリングしています。これらのモニタリングデータは、サイクルツーリズムに関心のあるユーザーの実際の行動を可視化できるため、行政機関や自治体などがサイクリングコースや観光スポットの利用状況を把握することが可能です。モニタリング情報を活用することで、適切な道路の整備や既存施設の活用、新たな観光地の開発、地域の集客施策の検討など、サイクリストのニーズに即した地域づくりや観光振興に役立てることができます。また、自治体が作成したサイクリングマップやコースをTABIRINに掲載することで、利用頻度や立ち寄り施設の傾向などの効果測定も行えます。

さらに、使用するデバイスの言語設定に応じてTABIRINアプリの使用言語が切り替わる仕様を追加し、インバウンドのユーザーもご利用いただきやすくなりました。（2025年10月現在は日本語、英語に対応しています。）

■「TABIRIN（たびりん）」について

URL：https://tabi-rin.com/

TABIRINは、ビギナーから上級者まで「自転車」で「旅」を楽しむすべての人に向けて、便利で楽しい情報を提供するサイクリング情報メディアです。全国のサイクリングコース、観光スポット、サイクルステーション、レンタサイクル、宿泊施設など、旅に役立つ情報が満載。旅の計画から現地でのナビゲーションまで、サイクルライフをトータルにサポートします。

地図を眺めながら次の目的地を考える時間、知らなかった地域の魅力に出会う瞬間、風を感じながら走る高揚感----TABIRINは、そんな"わくわく"をもっと身近に、もっと自由に届けます。

【仕様】

対応言語：日本語／英語

価格：無料／一部サブスクリプション登録あり

配信：App Store、Google play

App StoreダウンロードURL

https://apps.apple.com/us/app/tabirin/id1580883292

Google playダウンロードURL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabi_rin.tabirin

今後も、全国各地のサイクリングコースや、旅と自転車に関わる各種情報・サービスを充実させ、サイクリングに関わる方々のサポートを展開いたします。

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト：https://www.pacific.co.jp/