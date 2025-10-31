MOSから広がる新しいカルチャー　第2回MOS RECORDS　音楽部門/星野美月・アート部門/Ebio.が同時デビュー

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2024年4月から全国のモスバーガー店舗で働くキャスト（アルバイト）を対象に、次世代アーティスト・クリエイターを発掘・応援・共創する“MOS RECORDS”（モスレコーズ）プロジェクトを実施しています。第2回となる今回は、音楽部門に加え、アート部門も新設し、オーディションを行い、この度デビューする2名が決定いたしました。

■音楽部門グランプリ

第2回オーディションでは、「星野美月」（ホシノミズキ）がグランプリに輝きました。デビューシングル「奇跡の予感」は、2025年10月31日（金）からモスバーガーの公式Youtubeアカウントにて ミュージックビデオを公開するほか、楽曲は各種配信ストアでも順次配信を開始します。また、11月12日（水）からは、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、放送される店内ラジオにも出演します。

星野美月（ホシノミズキ）プロフィール

2003年生まれのシンガー。幼少期から歌に親しみ、高校時代には「みにちゃ」として配信活動を開始。本オーディションにてグランプリを獲得し、楽曲「奇跡の予感」でデビュー。

＜本人コメント＞

今まで私を応援してくれた方々に届くように、自分なりに精一杯の歌声で世界をとります。これから色々大変なこともあると思いますが、感謝の心を忘れず全力でシンガーとして活動していきたいと思います｡よろしくお願いいたします。

■星野美月 デビューシングル「奇跡の予感」

＜プロデューサー 海老原俊之 コメント＞

人は出会いによって運命が決まります。誰を大切にするか、誰と愛を育むか、人生の選択にとって、出会いはすごく大切なことです。「オーディションを受ける」という行動も人生の大きな選択です。星野美月の選択、そして彼女をサポートする周囲の人々の選択、彼女の声は「奇跡を起こしてくれるかもしれない」という予感と期待を感じさせてくれます。そんな思いと、愛との出会いを歌に託しました。またMOS RECORDSネクストに所属する山内諒太（Bass）とPurpleFlamingoの松本シオン（Violin）とグレイ理沙（Cello）も演奏に参加しています。

Youtube ： https://youtu.be/8N7cgX81_rQ

LinkCore ： https://linkco.re/t2B9GUZA

■アート部門グランプリ

今回新設されたアート部門においては、「Ebio.」（えびを）がグランプリに輝きました。今後、モスバーガー店舗の外壁を大胆にキャンバスに見立て、作品を発表する予定です。

Ebio.（えびを） プロフィール

イラストレーター。大学で美術を専攻し、油彩や彫刻など幅広い技法に取り組む中で、細密なペン画に行き着く。想像を広げながら即興的に描くスタイルで、日常のモチーフを緻密に描き出し、本オーディションにてグランプリを獲得。モスバーガー店舗外壁への作品制作、発表を予定している。

＜本人コメント＞

小さい頃から絵を描く事が好きでした。1人でも多くの方に私の作品を知ってもらえるよう、これからも描き続けたいです。モスレコーズにはこんな面白いアーティストがいるんだと、知ってもらえる きっかけになれれば嬉しいです。

■“MOS RECORDS”ラジオ

店内のお客様に向けて、キャンペーン商品やモスレコーズアーティストを紹介する「“MOS RECORDS”ラジオ」に、星野美月が出演します。

番組名 ： “MOS RECORDS”ラジオ（MCとのゲストトーク）

内 容 ： モスレコーズのこと、応募したきっかけ、楽曲放送など

期 間 ： 2025年11月12日（水）～ 11月26日（水）※予定

時 間 ： 10分間 営業時間中、10時～20時の間1時間に1回放送

＜監修者＞

海老原俊之（音楽プロデューサー）

ビクター音楽産業(株）現在のビクターエンタテインメントに入社。インビテーションレーベル宣伝部に配属。プロモーション／A&Rを経験し、その後、株式会社BEINGへ移り、BADオーディションを開始。ZAIN RECORDS/B-GRAM RECORDS/GIZA studioなどのレコード会社代表を歴任し、2008年に独立。プロ デュース／ブランディング／マネージメント／音楽制作／レーベル運営などを包括した(株）BARZHOUSEを設立し、代表に就任、現在に至る。

＜ご参考＞

●「音楽レーベル“MOS RECORDS”を立ち上げデビュー支援」（2024年3月リリース）

●「“MOS RECORDS”から初のアーティスト誕生 「Lui」デビューシングル“ひとりじゃない配信開始」（2024年9月リリース）

●「“MOS RECORDS”第 2 回オーディション開催」（2025年1月リリース）

●MOS RECORDSアーティスト 「Lui」の楽曲を商品CMに使用（2025年1月リリース）

