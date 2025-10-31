パーソルグループの3社が、組織の文化的多様性の包摂度合いを評価する指標「Cultural Diversity Index」の第2回（2025年）認証を取得

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、グループ会社の3社が、言語や文化的背景によらず、すべての人が活躍できる職場環境を構築するための、組織における文化的多様性への取り組みを評価する指標「Cultural Diversity Index（カルチュアル・ダイバーシティ・インデックス、以下CDI）」の第2回（2025年）認証を2年連続で取得しましたので、お知らせします。

今回、パーソルグループからは、パーソルキャリア株式会社、パーソルクロステクノロジー株式会社、PERSOL Global Workforce株式会社の3社が2025年度CDI認証にエントリーし、パーソルキャリア並びにパーソルクロステクノロジーが認証ランクGOLDを2年連続で取得、PERSOL Global Workforceが認証ランクSILVERを2年連続で取得しました。詳細については、各社プレスリリースを参照ください。

パーソルキャリア株式会社

URL: https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/corporate/2025/20251028_1991/

パーソルクロステクノロジー株式会社

URL：https://persol-xtech.co.jp/news/release/20251031-014348.html

PERSOL Global Workforce株式会社

URL：https://persol-gw.co.jp/news/20251023/

パーソルグループでは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」を目指し、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」実現のために、社会・社内両面で、あらゆる人々が自分らしく活躍できる社会・組織を目指しています。人材の多様性を新たな価値創造の源泉と考え、多様性を尊重しあい、一人ひとりのキャリアオーナーシップを応援しあえる企業文化の醸成、環境の整備に力を入れてまいります。

■「Cultural Diversity Index」について

CDI認証は、難民や避難民を含む海外からの移住背景を持つ人々と日本人がお互いに、文化や言語の壁を越えて、誰もが安心して自分らしく活躍することができる職場環境を整えている企業・団体を評価する制度です。認証では、39の項目・72満点で組織の取り組みを審査し、採点結果に応じて、5つのランク（プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、グリーン）に認証されます。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。