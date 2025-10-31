「意味を正確に理解すること」を重視した英文解釈の受験用参考書『Realize 英文「解釈」演習99［発展レベル］』が10月31日に発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊『Realize 英文「解釈」演習99［発展レベル］』のご案内を申し上げます。

本書は、「意味の把握」に徹底的にこだわった英文解釈の参考書です。文法構造を正確に捉えることだけに重点を置きがちな従来の参考書とは異なり、「内容の正確な理解」に焦点を当て、英文を本当の意味で読み解く力を育てます。

1. 実際の入試問題で実践力を磨く

掲載されている問題は、ほぼすべて実際の大学入試で出題された和訳問題です。京都大学や東京大学、大阪大学など、和訳問題を確実に得点していくことが欠かせない大学を目指す受験生に最適。難問にも正面から向き合い、あらゆる英文に対応できる力を養成します。

2. 語句の真の意味を理解する

英文が正しく理解できない大きな原因は、語句の誤解です。本書では、日常的に「知っているつもり」になりがちな単語や表現を丁寧に解説。誤訳を防ぎ、英文理解を深める力を着実に積み上げます。さらに、下線部以外も含めた詳細な解説と豊富な例文で、繰り返し学習を通じて知識を定着させます。

3. 和訳問題が必要ない人にも役立つ

英文の伝えていることを正確に読み解くことに徹底的にこだわっている本書は、試験で和訳問題を解かない人にも有益です。

単なる試験対策にとどまらず、英文を深く正しく理解したいと願うすべての高校生・受験生に、自信をもっておすすめできる一冊です。

■本書の構成

本冊：全99問の英文和訳問題とその解説を収録した問題集。Part 1はテーマ別に問題をまとめた「テーマ別演習編」、Part 2は問題をランダムに並べた出たとこ勝負の「実戦演習編」です。

別冊：英文和訳問題を解く上で必要になる事項を解説した「重要ポイント解説」。

『Realize 英文「解釈」演習99［発展レベル］』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】Realize 英文「解釈」演習99［発展レベル］

【URL】 https://www.amazon.co.jp/dp/4757442769

【価格】2,200円（税込）

【サイズ】A5、360ページ（本冊224ページ、別冊136ページ）

【付属商品】学習音声（無料ダウンロード）約70分

【ISBNコード】978-4-7574-4276-4

【著者】山崎竜成