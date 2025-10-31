¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¼ç±é¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ÖÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ～½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥éー¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～¡×¤¬Prime Video¤ÇÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®·èÄê¡ª
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ÖÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ～½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥éー¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～¡×¤¬¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹WAVVE¤ÇÆ±ÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æü´ÚÆ±»þ¤ÇºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Îø°¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤À¤é¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦Îø¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¯¡¢¥Ð¥°ËþºÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£Íý·ÏÇ¾¤ÇÎø°¦¤ËÁÂ¤¤¹©³Ø²ÊÀ¸¤È¡¢³°¸«¤Ï´°àú¤À¤¬ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÅ·Á³¤Ê¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¡¢³Ø²ÊÅý¹ç¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥éー¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE X 101¡×¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖX1¡×¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖWEi¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö³Ø¹»2021¡×¤Ç¤Ï¡ÖKBS±éµ»Âç¾Þ¡×¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢25Ç¯7·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖTRY～ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ñÀ×¤Ë¤Ê¤ë～¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤ËÂçÈ´Å§¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ïー100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー·ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤ò±é¤¸¤¢¤²¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÀ³Ê¤â´°àú¤À¤¬¾¯¤·¥º¥ì¤¿°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÀÄÇ¯¤òÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ã¥½¥ó¥Ó Æó²Ö±¡¤ÎÈëÌ©¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡£Îø°¦¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ëÍý·Ï½÷»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¤È¡¢±Ç²è¡ØËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó¥ß¤¬¶¦Æ±¤Ç±é½Ð¡£µÓËÜ¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡Ö¥½¥ó¥Ô¥ç¥ó¡×¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¸½Âå¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ÈÎø°¦´Ñ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£À©ºî¤ÏStorymob¡¢Studio CR¡¢Binge Works¤¬Ã´Åö¤·¡¢PONY CANYON¤¬¶¦Æ±À½ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î³Ø²ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡Ö¹©³Ø²Ê¡×¤È¡Ö¥â¥Ç¥ë²Ê¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¡£Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤ÄÄ¶Íý·Ï½÷»Ò¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÄÉ¤Ã¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸í²ò¤¬¤â¤È¤Ç¡¢ÄùÀÚ´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¾©³Ø¶â¤Î¿½ÀÁ¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦ºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÄÏ¤â¤¦¤È¾Þ¶â2000Ëü¥¦¥©¥ó¤Î³ØÆâ¥³¥ó¥Ú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤¬ÆÍÁ³¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò´õË¾¤·»×¤¤¤¬¤±¤ººÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸ß¤¤¤Î¸í²ò¤ä¾×ÆÍ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎø¤ÏÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ø²ÊÂ³¹ç¤Ë¤è¤ëº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¥è¥ó¥µ¥ó¤Î½éÂÐÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤â¤¹¤ì°ã¤¦¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦¤Î"ERROR¡É¤È"LOVE" ¤¬¸òºø¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥¨¥éー¡×¤È¡ÖÎø°¦¡×¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÉÁ¤¯¿·À¤Âå¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ÖÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ～½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥éー¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～¡×¡£11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ÊËè½µÌÚÍË¹¹¿·¡Ë¡£Æü´ÚÆ±»þÇÛ¿®¤ÇÂ£¤ë¡¢ÉÔ´°Á´¤Ç°¦¤ª¤·¤¤ÀÄ½Õ¤ÈÎø¤Î¡È¥¨¥éー¤À¤é¤±¡É¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢º£¡¢¿·À¤Âå¤Î¡ÈÎø°¦³×Ì¿¡É¤È¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¢£¢£¥Æ¥£¥¶ー¢£¢£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwL3sr-8IU ]
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡ã2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ) 11:00¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¡ä
Á´16ÏÃ¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü4ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®Í½Äê
¢£¢£¤¢¤é¤¹¤¸¢£¢£
¹©³Ø²Ê¤ÎÄ¶Íý·Ï½÷»Ò¡¢¥¯¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡Ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥â¥Ç¥ë²Ê¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì·Þ¤¨¤¿¿·³Ø´ü¡¢¥â¥Ç¥ë²Ê¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¸¬¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤»¤¤¤ÇÄùÀÚ´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¾©³Ø¶â¤Î¿½ÀÁ¤òÆ¨¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Æ±¤¸³Ø²Ê¤Î¿ÆÍ§¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¥ß¥ó¥½¡Ë¡¢¥Ê¥ì¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾Þ¶â2000Ëü¥¦¥©¥ó¤Î³ØÆâ¥³¥ó¥Ú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ø¡¢¥è¥ó¥µ¥ó¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ï¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Ú¤Ø»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¸ß¤¤¤Î¸í²ò¤ä¾×ÆÍ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥è¥ó¥µ¥ó¤È¥ß¥ó¥Ï¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ÏÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¢£¥¥ã¥¹¥È¢£¢£
¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ö³Ø¹»2021¡×¡ÖTRY～ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ñÀ×¤Ë¤Ê¤ë～¡×
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ó¥Ó¥ç¥ë ¡Ö³Ø¹»2021¡×¡Ö¥³¥Ã¥½¥ó¥Ó Æó²Ö±¡¤ÎÈëÌ©¡×
¢£¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¢£¢£
(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.
Prime Video
www.amazon.co.jp/primevideo
ÇÛ¿®Í½Äê¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê
¢¨ÇÛ¿®Í½Äê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïamazon.co.jp/prime¤Ø¡Ë¡£
¢¨Amazon¡¢Prime Video µÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc. Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
