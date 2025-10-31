LOVEG x 石井食品 x 千葉商科大学 学生と共同開発したサステナブルな『スパイスと野菜の旨味たっぷり ソイミールカレー』が誕生

株式会社スリーピングトーキョー

千葉商科大学の正課授業科目「THE UD・プロジェクト」（担当教員：西尾淳、MILLER Kevin）の学生と植物性食品ブランド「LOVEG（ラベジ）」を展開する株式会社スエノトーキョー（所在地：長生郡白子町 代表：大田康平 以下：スエノトーキョー）と石井食品株式会社（所在地：船橋市本町 代表取締役社長執行役員：石井智康 以下：石井食品）は、『スパイスと野菜の旨味たっぷり ソイミールカレー』を協働開発しました。

千葉商科大学の学生がSDGsをテーマにした商品開発に、LOVEGの千葉県産有機大豆を100%使用した「ソイミール フレークタイプ」を原料として提供させていただきました。

千葉県匝瑳市でソーラーシェアリング（太陽光発電）を行い栽培された有機大豆を代替肉として使用いただくことで、家畜由来の温室効果ガスの排出を削減し、地産地消にも寄与しております。



有機大豆の他食材にも、千葉県産のビーツや野菜をふんだんに使用しており、環境負荷の低減に貢献する地元食材を使用しながらも、石井食品の長年の加工ノウハウによって美味しさを最大限引き出したカレー開発を学生との試食を重ねながら完成させることができました。

The University DINING学生との試作風景

本商品は、11月2日（日）より千葉商科大学で開催される学園祭「瑞穂祭（みずほさい）」に合わせて販売を開始し、大学内にある学生以外の一般のお客様も利用できるThe University DININGでも販売されます。

▪️商品概要

「スパイスと野菜の旨味たっぷり ソイミールカレー」

【内容量】160g

【価格】 550円

【特長】 有機大豆やビーツなど千葉県産の野菜をふんだんに使用したソイミールカレー。

【製造者】 千葉商科大学 The University DINING 千葉県市川市国府台1-3-1

【製造所】 石井食品株式会社 八千代工場 千葉県八千代市吉橋1835

▪️LOVEGとTHE UD・プロジェクトとの開発の経緯

千葉商科大学サービス創造学部の正課授業科目の一つ。学生食堂「The University DINING」を活用し、飲食サービスの産業構造を理解するとともに、企画・運営・広報・チームマネジメントなどを実践的に学ぶ。 また、SDGsをテーマに食品ロスの削減を意識したフードメニューの開発や地域と連携したイベント企画など、持続可能な社会の実現にむけた取り組みを行っている。

学部生を対象とした、有機農業や循環の仕組みを学ぶ「サステナブルファーム体験ツアー in KURKKU FIELDS※」でのLOVEGとの出会いから「安心安全な商品で地域環境に貢献する」 という両者の思いが一致したことから、ソイミールを使ったカレー開発に協力させていただきました。

試作を重ねながら、2025年1月には学食前でソイミールカレーの試食会を開催して学生へコンセプトを説明し、ソイミールの認知向上とやアンケート調査を実施しました。

▪️「スパイスと野菜の旨味たっぷり ソイミールカレー」使用原料

LOVEG「オーガニック ソイミール【フレーク】」

【特長】 国産有機大豆を100%使用した有機JAS認証の大豆ミート

【製造者】 株式会社スエノトーキョー 千葉県長生郡白子町南日当2729-1

▪️株式会社スエノトーキョー

代表者：大田 康平

所在地：千葉県長生郡白子町南日当2729-1

設立：2014年

LOVEG：https://loveg.jp/

国産有機JAS認証の大豆を使用した無添加・高品質なソイミール（大豆ミート）や大豆オイルを製造・販売。福祉事業所との連携やクリーンエネルギー活用を通じて、持続可能な食の循環の実現をめざしている。ソーシャルプロダクツ・アワード2025にて環境大臣特別賞を受賞。

▪️千葉商科大学

経営企画室 広報グループ

TEL： 047-373-9968 ／ E-mail： p-info@cuc.ac.jp

▪️石井食品株式会社

代表者：代表取締役社長執行役員 石井 智康

所在地：千葉県船橋市本町2-7-17

設立：1945年

Webサイト：https://www.ishiifood.co.jp/

「真（ほんとう）においしいものをつくる～身体にも心にも未来にも～」を企業理念に、無添加調理（※）・国産素材を中心とした加工食品の製造販売を行う。

食を通じて地域・生産者・消費者をつなぐ循環型ビジネスモデルを構築している。

※石井食品での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。