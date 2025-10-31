¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè102²ó ³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷»î¸³¡¡¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ëー¥×¤«¤é6¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤¬¹ç³Ê¡¡～Îß·×91¥«¹ñ268¿Í¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ～
¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ëー¥×(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/Íý»öÄ¹¡§º´Ìî¸µÂÙ)¤Ï¡¢Âè102²ó³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷»î¸³(°ì¼¡»î¸³:³°¹ñ¸ìŽ¥¶µÍÜŽ¥ºîÊ¸Ž¥Å¬Àµ¸¡ºº/Æó¼¡»î¸³:³°¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÌÌÀÜ)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç91¥«¹ñ268¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤ò³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷¤È¤·¤ÆÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯°÷¤Ï¡¢¸¶Â§2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¤ó¤À³°¹ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ç³°¸ò»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëµ©¾¯¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤¹¡£Ç¤´ü¤ò½ªÎ»¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê»ëÌî¤ÈÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤éµ×ÊÝÃ«ÉÙÈþÃËÀèÀ¸(¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê)¤¬³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷»î¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç91¥«¹ñ268¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤¬³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷»î¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶µÍÜ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÊ¸·Ï¡¦Íý·Ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ö¡Ö¡Ü¦Á¡¦¡Ü¦Â¡×¥° ¥íー¥Ð¥ë¶µÍÜ¥¼¥ß¤ò³«¹Ö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¡Ü¦Á¡¦¡Ü¦Â¡×¤òÍ»¹çÅª¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¯½¸ÂçÀ®¤È¤·¤¿¡ÖTeam¡ç(Ìµ¸ÂÂç)¡×¥°¥íー¥«¥ë¶µÍÜ¥¼¥ß¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã³ØÀ¸¤Ï¼«¼çÅª¤Ë¥¼¥ß¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Áー¥à¥ïー¥¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Éý¹¤¤¶µÍÜ¤òÃÏÆ»¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼¢ÍÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ëー¥×¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î³°Ì³¾Êºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç³Ê¼Ô¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤ë¤È´Ö¤â¤Ê¤¯ÆâÄê¤·¤¿³Æ¹ñ¤Îºß³°¸ø´Û¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¸¶Â§2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎÃæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤Î²¼¤Ç³Ø¤ó¤À³°¹ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ç³°¸ò»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëµ©¾¯¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºß³°¸ø´ÛÇÉ¸¯°÷¤ò¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È°ÛÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖTeam¡ç(Ìµ¸ÂÂç)¡×¥°¥íー¥«¥ë¶µÍÜ¥¼¥ß¤ÎÌÜÅª
¡¡¿¿¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà(¹ñºÝ¿Í)¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥íー¥«¥ë¿Íºà(ÆüËÜ¿Í)¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢"¡Ö¡ç¡×¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡ç¡×¤ÎÎÎ°è(Æâ³°)¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¡ç¡×¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë"¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¼¥ßÌ¾¤È¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÃÏÆ»¤Ê³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
① Ê¸Íý¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥°¥íー¥«¥ë¶µÍÜ¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤òÅý¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È
② ¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ò¼«¤é¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀß¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤ëÌÜ¤òÍÜ¤¦¤³¤È
③ ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤Á¤ó¤È¶ÚÆ»¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤·¡¢½ñ¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Î´ðËÜ¤òÍÜ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤é¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀâÌÀ(¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó)ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È
¢£ µ×ÊÝÃ«ÉÙÈþÃËÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖTeam¡ç¡×¥°¥íー¥«¥ë¶µÍÜ¥¼¥ß¤Ç¶¦¤Ë³Ø¤ó¤À³§¤µ¤ó¤¬¡¢Âè102´üÇÉ¸¯°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ëô¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿Ì¿Åª¤Ê¹ñ¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑÍê¤â¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯½ÐÈ¯¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢"¸ÀÍÕ¤ÏÀ¤³¦¤ò·Ò¤°Ê¿ÏÂ¤ÎÁÃ" ¤È¤¤¤¦ËÜ³Ø¤ÎÍýÇ°¤Ç¤â¤¢¤ê»ÈÌ¿¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤¬¸Ä¡¹¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬Î®¤Ë²ò¼á¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¬¤ì¤ëÍ½´ü¤»¤ÌÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¡ÊPlanned Happenstance¡Ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¤í÷¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¡¦10Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸Ä¡¹¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤òÂç¤¤¯³«²Ö¤µ¤»¤Æ¡¢¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¯Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£