Google Cloud主催「第4回 生成AI Innovation Awards」のファイナリストとして、LegalOn Technologiesが登壇

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、2025年10月30日に開催されたGoogle Cloud主催の「第4回 生成AI Innovation Awards」において、当社のデータアナリストがファイナリストとして最終審査に登壇しました。

■「第4回 生成 AI Innovation Awards」とは

「Google Cloud」や同社のAIサービス「Gemini」の活用を通じた、企業・組織の課題解決や革新的なアプローチを含む事例を表彰するイベントです。書類選考と1次審査を通過し、技術的革新性や実用性、実現可能性が評価された10社がファイナリストとして選出され、10月30日にファイナルピッチが実施されました。

第4回 生成 AI Innovation Awards：https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcgenai-innovation-awards



▪️Geminiを活用してセールスを変革した事例を発表

LegalOn Technologiesからは、データアナリティクスグループ データアナリストのLi Alicia（リ・アリシア）が登壇し、予測AIによる見込み顧客の「有望度」のスコア化と、Geminiによる「有望な根拠」の自然言語生成を融合させ、マーケティングとセールスの活動に貢献した事例を発表しました。

日々のマーケティング活動により、お客様情報を収集できる一方で、営業担当者は１.誰がサービスを購入する可能性が高いのか、２.その根拠は何かが判断できないことがあります。

データアナリティクスグループでは、この2つの問いにAIで明確な答えを提示して営業活動の支援を推進しました。

Google Cloud、Marketo、Salesforce、Slackを連携し、毎日自動で見込み顧客の判定・数値化・判断理由の生成が可能となるよう構築しました。

結果として、以下の効果と成果を得ることができました。

- 架電数 16.8%増加- 商談化率 15.1％向上- 部署間のコミュニケーションコストを削減

現在では、さらに営業活動への貢献を目指して、セールスチームと協働しながら架電スクリプトやトーク戦略をAIが提案できるような仕組みを検討しています。



株式会社LegalOn Technologies（URL： https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,500社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務に関するソフトウェアの開発・運営

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：198.5億円（資本準備金等含）