“たれ”ひとつで、毎日が変わる！人気料理教室が初めて「たれ」レシピに特化した一冊を発表！『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々の“たれ”』出版のお知らせ

株式会社主婦と生活社（東京都台東区）は、料理家であり、東京と大阪で予約困難な料理教室 「SPICEUP」 を主宰する桑原 亮子氏の新刊『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々の“たれ”』を10月31日（金）発売します。

■ 書名・概要

● 書 名：『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々の“たれ”』

● 著 者：桑原 亮子

● 発売日：2025年10月31日（金）

● 判型・ページ数：B5判変形・96ページ予定

● 定価：1815円（税込）

● ISBN：978-4-391-16575-3

● 出版社：株式会社主婦と生活社

■ 本書の特徴

■掲載レシピ例

- “たれ”で料理がラク＆おいしく変わる「和える」「かける」「炒める」だけで、手間を最小限にしつつ味わいを最大化。本書では、混ぜるだけ・作り置きOKな“たれ”レシピを掲載しています。- “たれ”を軸に、おかず・麺・スープまで幅広く展開“たれ”を使えば、おかずから麺料理、スープまでバリエーション豊かに。たれがあることで、指針ができるので、何を作るかを考える際もスムーズ。毎日の献立に頼れる一冊です。- 予約困難の人気料理教室「SPICEUP」ならではの、センスの良いレシピ大阪・東京でアトリエを展開し、「予約の取れない料理教室」として注目を集めるSPICEUP。「手軽なのに、腕とセンスが一気に上がったかのような料理に仕上がる！」との声も。本書でも、スパイスやハーブの活用感を生かしながら、“たれ”という切り口で家庭料理をブラッシュアップします。- 料理初心者・忙しい毎日を過ごす方にもおすすめ「いつもの味にちょっと飽きてきた」「今日は手間をかけずに美味しいものを作りたい」という方にぴったり。少ない材料・簡単手順でも満足感ある料理が叶います。

基本のたれは、甘・辛・酸・旨という味の構成要素をになったにんにくしょうゆだれ、エスニックだれ、柑橘だれ、辛みそだれの４つ。すべて材料を混ぜるだけ。作りおきもできて便利です。

Contents

●にんにくしょうゆだれにらのあえ麺／大好きなにらをたっぷり使ったシンプルなあえ麺。麺ににんにくしょうゆだれをしっかり絡めるのが大事。麻油鶏風しょうが鍋／台湾料理の麻油鶏（マーユーチー）というしょうがたっぷりのスープをアレンジした鍋料理です。⚫︎エスニックだれカオマンガイ風炊き込みご飯／カオマンガイは蒸し鶏をご飯にのせて食べるタイ料理。エスニックだれを使って、炊飯器で手軽に作れます。にんじんのエスニック風サラダ／甘味のあるにんじんとエスニックだれが好相性。ひとりでにんじん１本食べられるほどのひと皿です。●柑橘だれじゃこと卵の混ぜ寿司／柑橘だれがあれば酢飯も手軽に作れます。じゃこや炒り卵なら、具材の準備も簡単。お弁当にもおすすめです。きのこの酸辣湯風／鶏ひき肉を水から煮ておいしいスープをとったら、仕上げに柑橘だれで酸味を、辣油で辛味を加えます。●辛みそだれ牛肉とせりのプルコギ／辛みそだれで、野菜や肉をマリネして焼くだけ。せりは香りと食感が大事なので、最後にさっとあわせます。豆腐とひき肉の炒め煮／辛みそだれで作る、花椒がふわっと香る麻婆豆腐風のひと皿。ご飯にたっぷりとのせて食べたくなります。

SPICEUPのたれとは

調味料について

Part1 基本のたれ

にんにくしょうゆだれ

エスニックだれ

柑橘だれ

辛みそだれ

Part2 いろいろ組み合わせる

にんにくしょうゆだれ×柑橘だれ

にんにくしょうゆだれ×辛みそだれ

エスニックだれ×柑橘だれ

エスニックだれ×辛みそだれ

辛みそだれ×柑橘だれ

Column 作りたくなるスペシャルなたれ

ハーブバター／ヨーグルトソース／スパイスオイル

■ 著者紹介

桑原 亮子（くわばら りょうこ）

料理家。通訳や翻訳などの仕事に従事したのち、料理好きが高じて料理教室SPICEUPを立ち上げる。現在は東京と大阪のアトリエでの対面レッスンおよびオンラインレッスンで、スパイスやハーブなどを取り入れた新しい家庭料理のレシピを提案している。3 人の子どもを持つ母親でもあり、日々の食事作りで培った作りやすいレシピが人気を集めている。レシピ提供や商品開発、テレビ出演など幅広く活躍中。著書に『予約の取れない料理教室SPICEUPの作りたくなる日々のごはん』（主婦と生活社刊）『レモンひと搾り、スパイスひとさじで。変わる、毎日の料理』（グラフィック社刊）がある。

https://spiceup-world.com/

instagram：@spiceup_world(https://www.instagram.com/spiceup_world/)

■ こんな方におすすめ

- 毎日の献立にマンネリを感じている方- 時間・手間をかけずに美味しく仕上げたい方- スパイスや新しい味のバリエーションに挑戦したい方- 「あとひと品」「あとひとひねり」が欲しい時に助けてほしい方