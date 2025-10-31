“飛ばして学ぶ”新体験！親子で学ぶドローンプログラミング

株式会社follow

教育・EdTech分野で事業を展開する株式会社follow（所在地：東京都新宿区、代表取締役：野々部 美里）は、当社が開発・販売するプログラミングドローン教材が、駿台予備学校、駿台小中学部主催の冬期特別セミナーに採用されたことをお知らせします。

今夏に実施された夏期特別セミナーでの高い満足度と反響を受け、再び採用いただく運びとなりました。「飛ばして学ぶ」新しい学びの形として、ドローンを活用したプログラミング教育が注目を集めています。

■ 採用の背景：STEAM教育への注目と「体験型学習」のニーズ拡大

近年、STEAM教育（Science：科学、Technology：技術、Engineering：工学、Art：芸術、Mathematics：数学）の推進により、プログラミング教育はますます重要性を増しています。特に、実際に手を動かしながら学ぶ「体験型学習」へのニーズが高まっており、なかでも実物を操作しながら論理的思考力と創造力を育む教材としてドローンが注目を集めています。

駿台では、大学進学指導にとどまらず、未来社会で求められるICTスキルの育成にも力を入れており、特に中学生を対象としたSTEAM型学習プログラムの機会創出に積極的に取り組んでいます。近年では、「情報」科目の必修化や大学入試への導入を背景に、プログラミングやデータ的思考など、情報教育分野への関心が急速に高まっています。

こうした流れの中で、当社が展開するプログラミングドローン教材が、以下の点で高く評価され、本イベントでの体験教材として採用されました。

■ 教材概要：生徒たちが夢中になる「プログラミングドローン」

- プログラミング未経験でも無理なく習得可能- 実際にドローンを飛ばす「動きのある体験」と「試行錯誤」を通じた深い学び- 初心者でも安心のステップ式カリキュラム- 親子で相談しながら楽しむ問題解決体験

当社が提供するプログラミングドローンは、生徒たちが楽しみながら「考える力」や「発想力」を自然と身につけられる教材です。初学者向けのブロック型言語（Scratch）から、上級者向けのテキスト型言語（Python）まで対応したカリキュラムを提供しており、全国の小中学校・高校・民間教室で導入が進んでいます。

以下のような特長から、学校教育・課外活動・自治体イベントなど、幅広い現場で活用されています。

■ イベント概要

■ 代表コメント

- 探究学習・STEAM教育・情報科・技術科など、複数の領域で活用可能- 体験型ワークショップや出張授業にも展開しやすい汎用的な設計- 学校で使われるPCやChromebook、Androidタブレットに対応Scratch／Pythonで操作可能なプログラミング教材「コーディングドローン」- イベント名：飛ばして学ぶ！ドローン×プログラミング体験セミナー- 主催：駿台予備学校- 対象：中学生およびその保護者- 開催期間：2025年11月29日（土）、2025年11月30日（日）- 開催校舎：駿台予備学校札幌校- 体験内容：Scratchを使って親子でドローンを飛ばそう！- ※公式リリース：駿台グループ様によるプレスリリース（10月27日公開）(https://www2.sundai.ac.jp/press/uncategorized/sapporo_drone/)株式会社follow 代表取締役 野々部美里

AIやテクノロジーが急速に進化する今だからこそ、生徒たち一人ひとりが「なぜ？」と問い、順序立てて考え、自ら答えを導き出す力＝“思考力”がますます重要になると感じています。

当社のプログラミングドローン教材は、動きのある体験を通じて、試行錯誤しながら“考える楽しさ”を育むことができる教材です。

このたび、長年教育の現場で信頼を築かれてきた駿台様にご採用いただけたことを、大変光栄に思います。今後も、“体験×学び”を通じて、未来を生き抜く力を全国の子どもたちに届けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社follow

代表者：代表取締役 野々部美里

所在地：東京都新宿区市谷船河原町11番地 飯田橋レインボービル1階

事業内容：EdTech商材の開発・販売、プログラミング教材提供、法人向けDX研修など

公式サイト：https://alux-follow.com/

主な製品：Coding Drone、Coding Rider、VINU、AIドローン教材シリーズ 他

