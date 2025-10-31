『Obey Me!』新作アプリ、事前登録受付開始！　～ 公式サイト公開＆「おべてぃるプレウェディングキャンペーン」などのキャンペーン開催 ～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム開発部門とNTTソルマーレ株式会社、および株式会社flaggs の3社が共同開発するライフスタイルサポートアプリ『Obey Me! Till Death Do Us Part』は、アプリの事前登録を開始いたしました。

▼ 事前登録はこちらから

App Store ：https://apps.apple.com/app/id6752892966(https://apps.apple.com/app/id6752892966)

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obeymetilldeath.app(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obeymetilldeath.app)





事前登録開始を記念して、リリース時全員にアプリ内で使える各種アイテムをプレゼントする「おべてぃる事前登録キャンペーン」と、目標の投稿件数を達成するとリリース時にアプリ内で使える各種アイテムがもらえる「おべてぃるプレウェディングキャンペーン」を実施いたします。また、本アプリの最新情報をお届けする公式サイトもオープンいたしました。ぜひご覧ください。

『Obey Me!』新作アプリ事前登録受付開始！

『Obey Me!』の新作、ライフスタイルサポートアプリ『Obey Me! Till Death Do Us Part』の事前登録は、App StoreおよびGoogle Playストアにてお願いいたします。



ライフスタイルサポートアプリ『Obey Me! Till Death Do Us Part』

イケメン悪魔7兄弟のうちの1人と、婚約・結婚・そして2人きりの生活を送ります。パートナーとなった悪魔に日常をサポートしてもらったり、毎日会話を楽しむことができます。

さらに、胸が高鳴る結婚生活ストーリーもたっぷり堪能いただけます。

■製品情報

タイトル： 『Obey Me! Till Death Do Us Part』

ジャンル：恋愛シミュレーション

プレイ人数：1人

発売予定：2025年

希望小売価：未定

対応機種： iOS、Android

対応言語：日本語、英語

開発： NTTソルマーレ / クリーク・アンド・リバー社 / flaggs

権利表記：(C)2019-2025 NTT Solmare / CREEK & RIVER Co., Ltd. / flaggs Inc.

豪華アイテムがもらえる事前登録キャンペーンを開催！

登録者数に応じて、リリース時全員にアプリ内で使える各種アイテムをプレゼントいたします！ぜひこの機会にご登録いただき、リリースを楽しみにお待ちください！

【おべてぃる事前登録キャンペーン】

■目標数と報酬

事前登録者数3万人達成：グリム×5,000

事前登録者数5万人達成：デビルポイント×50

事前登録者数6万6,666人達成：ネザーヌックマーチの欠片セット（缶バッジの欠片、アクリルスタンドの欠片、タオルの欠片、タペストリーの欠片、ポスターの欠片）、魔力×5



■事前登録方法

App Store および Google Playストアでのストア事前予約、もしくは公式Xおよび公式Instagramのフォロー。

※報酬はアプリのリリース時に、プレゼントに送られます。



▼ 公式アカウントはこちらから

公式X（日本語）：https://x.com/ObeyMeIDO_JP(https://x.com/ObeyMeIDO_JP)

Official X (English)：https://x.com/ObeyMeIDO

公式Instagram：https://www.instagram.com/obey_me_ido/(https://www.instagram.com/obey_me_ido/)

「おべてぃるプレウェディングキャンペーン」スタートのお知らせ

事前登録開始を記念して、「おべてぃるプレウェディングキャンペーン」を開催いたします！ぜひご参加いただき、『Obey Me! Till Death Do Us Part』の世界を一緒に盛り上げましょう！

■キャンペーン概要

悪魔たちは、あなたとの結婚生活が待ちきれない様子です。あなたはどんな結婚生活を思い浮かべていますか？あなたと悪魔の素敵な新婚生活をおしえてください！



■参加方法

テーマ「おしえて！あなたと悪魔の新婚生活(ハート)」に沿った内容をハッシュタグ「#ObeymeIDOpreWed」を付けてXに投稿してください。投稿形態はテキスト、画像、動画など、どのような内容でも大歓迎です。



■報酬

ハッシュタグの投稿件数が100件を超えるとグリム×5,000を、さらに300件を超えるとデビルポイント×30を、リリース時に全員にプレゼントいたします。

※報酬はアプリのリリース時に、プレゼントへ送られます

公式サイト公開のお知らせ

公式サイトを公開いたしました。本公式サイトでは、『Obey Me! Till Death Do Us Part』に関する最新情報をお届けしてまいります。ぜひご覧ください。



▼公式サイト

日本語版：https://obeymetilldeath.com/ja

英語版：https://obeymetilldeath.com



また、本アプリに関する最新情報は、公式X（旧Twitter）にて随時発信しております。アプリに関する最新情報や重要なお知らせをいち早くご確認いただけます。ぜひ公式アカウントのフォローをお願いいたします。



『 Obey Me! （おべいみー！）』 とは

2019年にNTTソルマーレより配信が開始されたスマートフォン向けアプリゲームです。「イケメン悪魔調教ゲーム」として、イケメン悪魔7兄弟との魅力的な恋愛ドラマストーリーを楽しむことができ、全世界合計1,100万ダウンロードを突破しています。2023年には第2弾『Obey Me! Nightbringer』の配信も開始されました。



『Obey Me!』（おべいみー！）公式サイト

https://shallwedate.jp/obeyme/



『Obey Me!』（おべいみー！）公式X

https://x.com/ObeyMeOfficial

『Obey Me! （おべいみー！） 』キャラクター紹介

完全無欠、腹黒ドSな最強長男ルシファー

（CV 山下 和也）

世の中お金な強欲クズ次男マモン

（CV 古林 裕貴）

＼二次元最高／ガチオタ三男レヴィアタン

（CV 加田 智志）

笑顔は全部演技です^▽^二重人格四男サタン

（CV 角 真也）

世界はぼくを愛しているナルシスト五男アスモデウス

（CV ミウラアイム）

晩御飯まだ？腹ペコ六男ベルゼブブ

（CV 矢口 恭平）

愛されすぎて反抗期？居眠り系七男ベルフェゴール

（CV 大西 哲史）



(C)2019-2025 NTT Solmare / CREEK & RIVER Co., Ltd. / flaggs Inc.

■NTTソルマーレ株式会社 会社概要

本 社 ：大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 住友ビル2号館

設 立 ： 2002年4月

代 表 者： 代表取締役社長 朝日利彰

事業内容：電子書籍やゲーム等のコンテンツ流通事業

U R L ： https://www.nttsolmare.com/

NTTソルマーレは､「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています｡

■株式会社flaggs（フラッグス） 会社概要

本 社 ：東京都品川区西五反田二丁目11-20 五反田ブリックビル1階

設 立 ： 2015年3月

代 表 者： 代表取締役 吉江直人

事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運用

U R L ： https://flaggs.jp/

「新しい時代をつくるエンタメの会社」をミッションとして掲げている、モバイルゲームの開発・運用会社。時代の旗手としてエンタメ業界に貢献することを目指しています。

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

事業内容：ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）、プロデュース事業（開発・請負)およびエージェンシー事業（派遣・紹介）

U R L ： https://www.cri.co.jp

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、18分野にまで拡大しています。



＜C&R Creative Studiosとは＞

クリーク・アンド・リバー社が運営する国内最大級のクリエイティブ開発スタジオです。2002年に発足した映像やWebのための社内開発スタジオが年々増大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」です。現在、所属クリエイターは2,000名、年間6,000以上のプロジェクトに携わっています。

U R L ：https://crdg.jp/