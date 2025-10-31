【HMV＆BOOKS SHIBUYA】オープン10周年を記念し、店舗リニューアル！「お客様がエンタメと出会い、体験し、共感する空間」へ

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）が運営する「HMV＆BOOKS SHIBUYA」は、2015年11月のオープンから今年で10周年を迎えます。10周年を記念し、2025年11月19日(水)にリニューアルオープンいたします。

「HMV&BOOKS SHIBUYA」は、HMV&BOOKSの一号店として、「新たなエンタテインメントの"情報発信地"」を目指し、2015年11月にオープンいたしました。音楽・映像ソフトだけでなく書籍やその他エンタテインメント関連商材も幅広く扱い、イベントステージを常設するなど、お客さまにエンタテインメントとの新たな"出会い"や"発見"、"体験"を提供してまいりました。また、2016年には展示会や展覧会を行う常設スペース「hmv museum」を店内にオープンするなど、より深い"体験"を提供することで、より多くのお客さまへエンタテインメントを発信する場所として営業しております。

このたび、店舗オープンからの10年間の知見、お客さまからのニーズの変化、「HMV＆BOOKS SHIBUYA」という店舗に求められる役割を反映し時代に即した「エンタテインメント総合ショップ」として進化するため、"お客様がエンタメと出会い、体験し、共感する空間"をテーマにリニューアルを行います。

エンタテインメントとの"出会い"と"体験"によりフォーカスし、プロモーションエリアを刷新。様々なコンテンツを特集するポップアップスペースを拡張し、新たに6Fにも新設いたします。他にもブロマイドやステッカーを印刷できる新しいプリントマシンも来春に登場予定。お客さまにより没入していただけるような取り組みも導入・実施を予定しています。

また、KDDIと連携し、HMV&BOOKS SHIBUYA 店内でのイベント体験を、マルチ画面推しカメラアプリ「Chikemoo（チケムー）」を活用することで、オンラインにも拡張いたします。12月より実験的に開始し、メンバーひとりひとりにフォーカスした映像と全体映像を入れ替えながら楽しめる、新しい体験の提供を目指します。春にはイベントスペースの拡張と新設も予定しています。

さらに、店舗のレイアウトも見直し、音楽・映像ソフト／書籍の販売はそのままに、エンタテインメント関連グッズの売場を拡張いたします。拡張するグッズ売り場は、今までのグッズ売り場と比べ、約２倍のスペースに拡大。常設コーナーとしてVTuberや配信者のグッズ販売を予定しており、お客さまの"欲しい"をかなえる、幅広いラインナップと見やすく探しやすい売り場を目指します。

そのほか、HMV&BOOKS SHIBUYAでは、デビュー2周年を迎えたhololive DEV_ISに所属するVTuberガールズグループ「ReGLOSS」とタッグを組み、ONLY SHOPやリリース記念イベントなどスペシャルな企画を実施するほか、年内20本以上の開催を予定している店内イベントなど、「HMV&BOOKS SHIBUYA」10周年を記念したイベントやキャンペーンの開催を数多く予定しています。

このたび10周年を迎え、"お客様がエンタメと出会い、体験し、共感する空間"として、リニューアルを行う「HMV&BOOKS SHIBUYA」。今後もお客さまにお楽しみいただけるさまざまな企画を順次発表してまいりますので、引き続きご注目ください！

HMV＆BOOKS SHIBUYA

リニューアル後エントランス（イメージ）

■住所：東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷modi 5F／6F

■営業時間：10:00～21:00

■リニューアルオープン日：2025年11月19日(水)

▶HMV＆BOOKS SHIBUYA 10周年 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251023113/

▶HMV＆BOOKS SHIBUYA 店舗ホームページ：https://www.hmv.co.jp/fl/34/129/1/

▶HMV&BOOKS SHIBUYA 公式Xアカウント：@HmvBooksShibuya(https://x.com/HmvBooksShibuya?ref_src=twsrc%5Etfw)

HMV&BOOKS SHIBUYA 新店長へのリニューアルに関するインタビューはこちら

▶ローソングループ公式note：https://note.com/lawsongroup_note/n/ne7a82e1a629e

HMV＆BOOKS SHIBUYA リニューアル概要（主なリニューアルポイント）

ポップアップスペース１.（イメージ）ポップアップスペース２.（イメージ）

■ポップアップスペース

様々なコンテンツを特集するポップアップスペースを拡張し、5Fに加え新たに6Fにも新設。お客さまがよりコンテンツの世界観を体験できる没入型のポップアップスペースも新設いたします。

グッズ売り場（イメージ）

■グッズ売り場

エンタテインメント関連グッズの売場を、これまでの約２倍のスペースに拡大。コンテンツごとの装飾や、実物サンプルの展示スペース設置など、お客さまの"欲しい"をかなえる、幅広いラインナップと見やすく探しやすい売り場を目指します。

プロモーションエリア（イメージ）

■プロモーションエリア

エンタテインメントとの"出会い"と"体験"によりフォーカスし、プロモーションエリアを刷新。

大型モニターの導入や、パネル展示スペースの拡張を行い、ブロマイドやステッカーを印刷できる新たなプリントマシンも来春に登場予定です。

イベントスペース拡張・新設予定

来春に、イベントスペースの拡張と新設を予定しております。また、先んじて12月より、マルチ画面推しカメラアプリ「Chikemoo（チケムー）」をイベントスペースに新導入！店内でのイベント体験をオンラインにも拡張した、新しい体験の提供を目指します。

【新導入】Chikemoo（チケムー）

KDDIと連携し、HMV&BOOKS SHIBUYA 店内でのイベント体験を、マルチ画面推しカメラアプリ「Chikemoo（チケムー）」を活用することでオンラインにも拡張。12月より実験的に開始し、メンバーひとりひとりにフォーカスした映像と全体映像を入れ替えながら楽しめる、新しい体験の提供を目指します。

【Chikemoo（チケムー）】

KDDIが提供する、音楽ライブ配信に推しカメラ＝チッケムを各メンバー分同時配信する機能を追加した、推しをより身近に楽しめる動画配信アプリです。

▶Chikemoo（チケムー ）ホームページ

https://www.chikemoo.com/html/index.html?utm_medium=web&utm_source=hmv_release&utm_campaign=2510(https://www.chikemoo.com/html/index.html?utm_medium=web&utm_source=hmv_release&utm_campaign=2510)

■HMV&BOOKS SHIBUYA イベント情報

10周年期間も店内では連日イベントを開催し、年内も100回以上のイベントを開催予定！ぜひイベントスケジュールをチェックいただき、HMV&BOOKS SHIBUYAまでお越しください。

＜イベントスケジュール：出演者＞

・11月15日(土)：桜田ひより／佐野勇斗（M!LK）

・11月22日(土)：工藤美桜／鈴木ゆうか

・11月23日(日)：鈴木愛理／中村里帆

・11月24日(月)：沢口愛華／北野日奈子

・11月29日(土)：堀未央奈／香音

・11月30日(日)：伊原六花

・12月4日(木)：棚橋弘至（新日本プロレス）

・12月6日(土)：志尊淳

・12月7日(日)：7m!n／阪本奨悟／日向亘

・12月8日(月)：7m!n

・12月13日(土)：古屋呂敏

・12月14日(日)：ReGLOSS／夏生大湖

・12月20日(土)：濱岸ひより

・12月21日(日)：莉子

・12月22日(月)： 知英（KARA）

▶HMV&BOOKS SHIBUYA イベント情報：https://www.hmv.co.jp/store/BTK/

ReGLOSS × HMV&BOOKS SHIBUYA 10周年記念キャンペーン

HMV&BOOKS SHIBUYAの誕生10周年とデビュー2周年を迎えたReGLOSSがタッグを組み、様々なスペシャルな企画を実施してまいります。

１. ReGLOSS 2nd Album「Snapshot」発売記念 ONLY SHOP

開催期間：2025年11月11日(火)～12月17日(水)

開場：hmv museum 渋谷5（「HMV&BOOKS SHIBUYA」5F）

２. ReGLOSS 2nd Album「Snapshot」リリース記念イベント（当選者限定）

開催日時：2025年12月14日(日)

・1部 14:00～（音乃瀬奏＆一条莉々華）

・2部 17:00～（儒烏風亭らでん＆轟はじめ）

イベント内容：ミート＆グリート

３. ReGLOSS 1st Live “Flashpoint” ライブグッズ販売

販売期間：2025年12月10日(水)～12月17日(水)

４. 店頭施策：等身大パネルプレゼント（抽選）

HMV＆BOOKS SHIBUYA ONLY SHOPで展示している等身大パネルを抽選で４名様にプレゼント！

ホロライブ関連商品を4,400円（税込）以上ご購入のお客様に等身大パネルプレゼント抽選券を1枚お渡しいたします。当選発表は会期終了後に、HMV&BOOKS SHIBUYAの公式アカウントでポストいたします。

購入期間：2025年11月11日(火)～12月17日(水)

対象商品：ホロライブ関連商品

当選発表：HMV&BOOKS SHIBUYAの店舗ページまたは、X（@HmvBooksShibuya(https://x.com/hmvbooksshibuya)）にてご案内いたします。

企画の詳細や注意事項などは以下の特設ページをご確認ください。

▶ReGLOSS × HMV&BOOKS SHIBUYA 10周年記念キャンペーン 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251027137/

HMV＆BOOKS SHIBUYA 10周年記念キャンペーン

「HMV&BOOKS SHIBUYA」10周年を記念したイベントやキャンペーンを実施予定です。今後も10周年企画を順次発表してまいります。

■オリジナル「ハイチュウ」プレゼント！

期間中に店頭商品を2,000円(税込)以上ご購入いただくと、オリジナル「ハイチュウ」をプレゼントいたします。

開催日時：2025年11月19日(水)～11月24日(月・祝) ※各日先着200名様

■「the music & movie master」表紙風フォトスポットの設置＆プレゼントキャンペーン実施！

HMV店頭で配布しているフリーペーパー「the music & movie master」の表紙風フォトスポットを設置いたします。お客さま自身が撮影できるサイズとぬいぐるみなどを入れて撮影できるサイズの2種類で登場！

さらに、フォトスポットの投稿画面を店頭のスタッフへ提示いただくと「the music & movie master」表紙風カードケースをプレゼント！また、フォトスポットで撮影した写真を、指定のハッシュタグをつけて投稿いただいたお客さまの中から抽選で10名様に3,000円分のQUOカードをプレゼントいたします。

■HMV&BOOKS SHIBUYA 10周年×HMV35周年記念 HMVクイズ開催！

HMV&BOOKS SHIBUYA 10周年とHMV35周年を記念し、HMVの歴史を振り返る「HMVクイズ」を開催！HMV公式Ｘアカウント（@HMV_Japan(https://x.com/HMV_Japan)）にて開催予定ですので、ぜひフォローいただき、楽しみにお待ちください！

開催期間：11月7日(金)以降、HMV公式Ｘアカウント（@HMV_Japan(https://x.com/HMV_Japan)）にて開催予定

各企画の詳細や注意事項、今後の予定などは以下の特設ページをご確認ください。

▶HMV＆BOOKS SHIBUYA 10周年 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251023113/