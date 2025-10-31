創業28周年記念『みさき感謝祭』開催！第一弾は「インドまぐろ超のりのり大とろ」が税込180円（税込）！第二弾は寿司全品10％OFFと超お得！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社 京樽（本社：東京都中央区、代表取締役社長：武川 貴訓）が展開する「回転寿司みさき（旧：海鮮三崎港）」では、11月に創業28周年を迎えることを記念して11月1日（土）から11月10日（月）まで、『みさき感謝祭』を開催いたします。

関東を中心に60店舗以上を展開する「回転寿司みさき」では、主に2年以上熟成させた酒粕を使用した赤酢を合わせた“特製赤シャリ”で寿司をご提供しています。90品以上の定番メニューに加え、フェアや週替りで登場するお得な商品など、いつ来ても楽しめる寿司を多数ご用意しております。

『みさき感謝祭』は、11月1日（土）～3日（月・祝）までの3日間に第一弾、11月4日（火）～10日（月）に第二弾を店内飲食限定で開催いたします。第一弾はみさきこだわりのインドまぐろをお楽しみいただけます。脂のり抜群でとろける旨さを味わうことができる「インドまぐろ超のりのり大とろ」が180円（税込）で登場いたします。脂のり抜群の大とろは、「回転寿司みさき」自慢の赤シャリとも相性抜群です。また、第二弾では、寿司をすべて10％OFFでお楽しみいただけます。豊洲直送の鮮度抜群の鮮魚※1も、ボリューム満点で人気を博しているみさきの鬼ネタシリーズも、寿司を全て10%OFFで味わうことができます。

さらに、11月11日（火）からは、冬の味覚が登場します。蟹好きにはたまらない“生本ずわい蟹”や旬の“寒ぶり”、“白子”、“あん肝”をお召し上がりいただけます。

11月は超お得な『みさき感謝祭』や冬の味覚など目白押しです。ぜひこの機会に「回転寿司みさき」自慢の赤シャリと一緒にお召し上がりください。

※1 西日本と宮城県の店舗ではお取り扱いがありません。

※屋号が「海鮮三崎港」のままの店舗もありますが、フェア商品のお取り扱いをいたします。

※「みさき感謝祭」は、回転寿司みさき 海ほたる店・鎌倉小町通り店・成田空港第1ビル店では実施しておりません。また、イオン板橋SC店は11/10～11/27の期間、改装休業となるため、みさき感謝祭の11/10は実施しておりません。

「回転寿司みさき」こだわりの“赤シャリ”

「回転寿司みさき」では、こだわりの赤酢を使用した“特製赤シャリ”で寿司を提供しています。赤酢を合わせた“赤シャリ”は、ネタの旨みを最大限引き出し、寿司の旨さを決める重要な要素です。主に2年以上熟成させた酒粕の赤酢を使用した“特製赤シャリ”で寿司をご提供しています。

『みさき感謝祭』フェア概要

第1弾：11月1日（土）～3日（月・祝）

■商品名：インドまぐろ超のりのり大とろ

■価 格：180円（税込）

■販売期間：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）

販売予定総数72,000食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※店内飲食限定

※本品は、通常販売している本まぐろ大とろとは異なります。

※1日の販売数に限りがあります。

第2弾：11月4日（火）～10日（月）

※店内飲食限定。

※1日の販売数に限りがあります。

※「回転寿司みさき イオン板橋SC店」は11/10（月）は実施しておりません。

※回転寿司みさき 海ほたる店・鎌倉小町通り店・成田空港第1ビル店では実施しておりません。

※写真はイメージです。

冬のネタ商品概要（一部）

■商品名：生本ずわい蟹一貫

■価 格：460円（税込）～

■販売期間：2025年11月11日（火）～11月30日（日）

販売予定総数8,000食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月・祝)にも販売予定です。

■商品名：寒ぶり

■価 格：340円（税込）～

■販売期間：2025年11月11日（火）～

※通常販売品商品です。

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：白子軍艦

■価 格：260円（税込）～

■販売期間：2025年11月11日（火）～11月30日（日）

販売予定総数40,000食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※2025年12月11日(木)～2025年12月25日(木)にも販売予定です。

■商品名：あん肝軍艦

■価 格：230円（税込）～

■販売期間：2025年11月11日（火）～11月30日（日）

販売予定総数24,000食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※2025年12月11日(木)～2026年1月31日(土)にも販売予定です。

※店舗によって価格が異なります。

※「回転寿司みさき 成田空港第1ビル店」では、フェア商品の取り扱いがありません。

※屋号が「海鮮三崎港」のままの店舗もありますが、お取り扱い商品に関しては「回転寿司みさき」の商品となります。

※「回転寿司みさき イオン板橋SC店」は11/10～11/27の期間、改装休業となるため取り扱いがありません。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※写真はイメージです。