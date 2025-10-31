UPSTARが「2025年度グッドデザイン賞 ニューホープ賞」を受賞

株式会社Emer

プロスポーツ選手の“人生”を応援するファンメッセージアプリ「UPSTAR（アップスター）」を開発・運営する株式会社Emer（所在地：島根県、代表取締役：板本大輝）は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」において、ニューホープ賞（New Hope Award）を受賞しました。

https://newhope.g-mark.org/award/2025/25NHA030003.html

UPSTARについて

UPSTAR（アップスター）は、プロスポーツ選手の“人生”を応援する、ファンメッセージアプリです。

試合結果やプレーの良し悪しだけでなく、日々の努力や葛藤、挑戦の裏側など、選手一人ひとりの“人としての物語”に光を当てるプラットフォームです。選手は手軽に自分の言葉で日々の想いを発信することができ、それにファンが共感・応援・支援できる仕組みを提供。



「調子がいいときだけでなく、苦しい時も支えてくれる」そんなファンとのつながりを通じて、選手の人生そのものを照らすような体験を創っています。

2024年10月のアプリローンチ以来、日本代表経験もあるアスルクラロ沼津・齋藤学選手やベガルタ仙台で活躍中の小林心選手、湘南ベルマーレ真田幸太選手など、現役プロスポーツ選手40名以上にご利用いただいており、選手から平均3日に1回の高頻度でメッセージがファンに届く体験を実現しております。

審査委員による評価

トップのアスリートだけではなく、日々努力する人々すべてに光をあてられる可能性を秘めている。UIの設計やSNSとの親和性も素晴らしいため、どんな選手でも発話しやすく、またファンとつながり、やりがいを見いだせる仕組みとなっている点も良い。日本は世界と比較してスポーツ選手を活用する社会システムが少なく、スポーツ選手の寿命が比較的短いという課題に対しての解決策のひとつとなるだろう。今後、スポーツだけではなく音楽や演劇など、様々なジャンルに発展することも期待できる。

■UPSTAR CEO 板本大輝 コメント

スポーツ選手のキャリアは短く、その裏にはたくさんの挑戦と葛藤があります。

UPSTARは、そんな“過程に寄り添う場所”として生まれました。

今回の受賞は、選手・ファン・サポーターなど、応援を支えてくださったすべての方々とともにいただいた賞だと思っています。これからも、人の心が動く瞬間をデザインし続けていきます。

会社概要

社名：株式会社Emer

所在地：島根県浜田市

代表取締役：板本 大輝

設立：2022年4月

事業内容：スポーツ選手向けファンメッセージアプリ「UPSTAR」の開発・運営

サイト：https://www.emer.co.jp/

iOSダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/upstar/id6505058698?l=en-US

Androidダウンロード：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upstars.app&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upstars.app&pcampaignid=web_share)