約800坪の大型プレイグラウンド「のびっこピクニック 名張店」 イオン名張店に2025年11月17日(月)にオープン！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、新しいプレイグラウンドモデル「のびっこピクニック」の2号店目となる「のびっこピクニック 名張店」（三重県名張市）を2025年11月17 日(月)にオープンいたします。

●広々とした人工芝でピクニック気分を満喫！一日中楽しめる新プレイグラウンド

「のびっこピクニック」は、「走って、あそんで、寝ころんで のびのび屋内ピクニック」をコンセプトに、広大な人工芝の「ピクニックエリア」でレジャーシートを広げ、まるで“公園ピクニック”のような体験ができる新感覚の屋内型プレイグラウンドです。時間を気にせず一日中遊べるリーズナブルな料金設定で、ご家族皆さまが、のびのびと遊べる空間を提供いたします。また、子育て世代のニーズに合わせ、「飲食物の持ち込みOK」、「保護者さまの途中交代OK」、「再入場OK」といったサービスも充実。また０歳のお子さまは入場無料(※)です。広々とした飲食エリアも完備し、付き添いの保護者さまも快適にお過ごしいただけます。※当社無料アプリ「トットット」会員さま限定

●天候を気にせず、屋内で叶う公園遊び！一日中夢中になれる遊びのコンテンツ

広大なボールプール、ブランコ、すべり台、砂場コーナーなど、お子さまがたっぷり楽しめる遊具をたくさんご用意しています。 また、専用コインで遊び放題のゲームコーナーもあり、追加料金を気にすることなくお楽しみいただけます。

●飲食エリアは持ち込みの飲食もOK！

遊び疲れた時には飲食エリアや、ピクニックエリアでひとやすみ。飲食エリアは、飲食物持ち込み自由なのでお好きなタイミングでランチを食べたり、おやつを食べながらおしゃべりを楽しんだりと、ゆっくり過ごすことができます。

※人工芝の「ピクニックエリア」での飲食はご遠慮ください。

●低価格でたっぷり遊べる！平日こども１日パック900円！

■当社無料アプリ「トットット」会員さまご利用料金

※店内、遊具の画像はイメージです。実際の店舗とデザイン・内容が異なる場合がございます。

・ナイトパックは平日16時～、休日17時～の利用が可能です。

・上記料金は、無料子育て応援アプリ「トットット」に会員登録された方の会員料金です。入場当日にご登録いただいた場合も、当日から会員料金が適応されます。非会員さまは子ども料金のみ+200円となります。

・「トットット」会員に限り０歳は入場無料です。初回の入場時に年齢が分かる証明書(母子手帳等)のご提示が必要です。

※必ず保護者さま(16歳以上)が1名付き添いでご利用ください。

※スクールホリデー期間（春休み・GW・夏休み・冬休み等）は平日でも休日料金となります。

※料金表は10月31日(金)時点のものです。最新の料金は公式HPをご覧ください。

●当社が運営している子育て応援アプリ 「トットット」でスタンプを貯めてオトクにあそべる！

■0歳からの子育て応援サービスアプリ「トットット」とは？

「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やおトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることで当社が運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。

「トットット」アプリをダウンロードし、お子さまの情報を登録していただくと…

１. アプリのダウンロード＋会員情報登録で、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！

２. プレイグラウンドのご利用でお子さま1人につき1日最大1スタンプがたまり、５個たまると次回使える割引クーポンをプレゼント！

３. おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！

４. 子育てに役立つ情報を配信！

※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。

※スタンプ5個特典クーポンは翌日から使用可能となります。

※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。

※0歳は1歳の誕生月の月末までです。 ※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。

トットット特設WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/tottotto/

●障がい者割引について

障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID、各種受給者証をご提示のご本人とご同伴者（2名さままで）の方はご利用料金が半額になります。

●のびっこピクニック 名張店 概要

施設名：のびっこピクニック 名張店

所在地：三重県名張市元町376 イオン名張店 ３階

施設総面積：約795坪

対象：０歳～12歳のお子さまとその保護者さま

営業時間：10時～19時（最終受付18時30分）

のびっこピクニック公式HP：https://www.fantasy.co.jp/nobicco/picnic/

●モーリーファンタジー 名張店 概要

「モーリーファンタジー」は、お子さまたちがワクワクしてえがおが生まれるような、

夢いっぱいの空間。「ララちゃん」をはじめ、オリジナルキャラクターは世界中で大人気。多彩な遊具や催しが家族のふれあいを彩ります。小さなお子さまでも遊べるのりものから、大人気のクレーンゲーム・メダルゲームなど、目移りするような楽しい遊びがいっぱいです。

【店舗概要】

店 舗 名：モーリーファンタジー 名張店

所 在 地：三重県名張市元町376 イオン名張店 ３階

営業時間：10時～20時

モーリーファンタジー公式サイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://www.instagram.com/mollyfantasy_jp/

イオンファンタジーLINE公式アカウント：https://lin.ee/HrD7BMC

●TOYS SPOT PALO 名張店 概要

どれを回す？ 何が出てくる？TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）には子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！いつ来ても楽しめる多彩なラインナップのカプセルトイ専門店です。見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

【店舗概要】

店 舗 名：TOYS SPOT PALO 名張店

所 在 地：三重県名張市元町376 イオン名張店 ３階

営業時間：10時～20時

TOYS SPOT PALO 公式サイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

●株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,282舗（2025年7月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。