「猫 × チーズケーキ × 映画」――映画好き夫婦が手がけるアーティステックなスイーツブランド「gajumaru」、リニューアルを機に全国オンライン販売開始

チーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」（所在地：岡山県真庭市勝山）は、2025年11月1日にブランドをリニューアルし、全国対応のオンライン販売を開始します。

猫型クッキーがちょこんと鎮座したチーズケーキをはじめ、これまで店舗で売り切れが続いていた人気商品を全国のお客様へお届けします。

▶︎ オンラインショップはこちら

https://gajumaru-cheesecake.com

【ブランドメッセージ】

“物語のかけら”を詰め込んだ、とっておきのお菓子。

ひみつの庭へ、そっと猫が案内します。

【背景】

「gajumaru cheesecake」は、岡山県真庭市・勝山町並み保存地区にあるチーズケーキ専門店です。

映画監督の夫と、チェコのアートアニメーションを愛する妻がともにプロデュースし、「猫」と「物語」をモチーフにしたチーズケーキや焼き菓子を制作してきました。

店舗とマルシェ販売のみでしたが、人気の高まりと「全国からも購入したい」という声を受け、リニューアルと同時にオンライン販売を開始しました。

石畳と白壁が続く、岡山県真庭市・勝山町並み保存地区。 古い町家の一角にgajumaruの店舗があります。

【商品特徴】

猫型クッキーがのったベイクドチーズケーキ

濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味を効かせた定番商品。季節のフルーツを使ったケーキやチョコやキャラメル、酒粕などバリエーションも豊富です。

猫や花をかたどった焼き菓子

発酵バターを贅沢に使い、ひとつひとつ丁寧に焼き上げたクッキーやサブレ。アート作品のような佇まいが人気。個包装でギフトにも最適です。

世界観重視のパッケージ

森の緑や映画の余韻を思わせるデザインを採用し、贈り物にも適した仕立てになっています。

オンラインショップではギフトセットや季節限定商品も順次販売予定。

★️初回特典

オンライン販売スタート記念として、3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客さまに、初回限定特製ステッカーセットをプレゼントいたします。

※なくなり次第、配布終了となります🐈

【リニューアルのポイント】

・ブランド名を「gajumaru チーズケーキの小さなお店」から「gajumaru cheesecake」へ変更

・全国配送対応のオンライン販売を開始（2025年11月1日～）

・ブランドロゴ・パッケージを刷新

・店舗デザインを一新

・ギフトセット・季節限定商品の拡充

【今後の展望】

「gajumaru cheesecake」は、忙しい日々の中で心がふっとやわらぐ“物語のかけら”を届けたいという想いから生まれました。

岡山県北の小さな工房から全国へ。猫にそっと誘われ、ひみつの庭へ迷い込むようなひとときを、これからも丁寧に紡いでいきます。

【店舗概要】

店舗名：gajumaru cheesecake

所在地：岡山県真庭市勝山187-2

運営：I Sundy（池田 将）／gajumaru（池田 悠生）

開店：2023年4月

事業内容：チーズケーキ・焼き菓子の製造販売

インスタグラム：https://www.instagram.com/gajumaru_cheesecake/

オンラインショップ：https://gajumaru-cheesecake.com

【お問い合わせ先】

I Sundy（アイサンディ）

担当：池田 将（Sho Ikeda）

E-mail：shoikeda@sundy.co.jp

Tel：090-9670-1734