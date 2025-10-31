あなたの知見が未来を創る！マーケティングテクノロジーメディア「Martech Media」で執筆・寄稿者募集！

フィシルコム株式会社



AI、データ分析、顧客体験（CX）の進化など、マーケティングとテクノロジー（MarTech）の融合は、企業戦略の根幹を揺るがすほどのスピードで進んでいます。この急激な変化の中、ビジネスパーソンが本当に求めているのは、「現場で使える、一歩先のリアルな情報」です。マーケティングテクノロジーメディアMartech Media(https://mar-tech.media/)は、最新のMarTechトレンドから、導入事例、実践的なノウハウまで、深く掘り下げた情報をお届けし、多くのビジネスリーダーから支持されています。

しかし、この変化の波に追いつき、読者に価値ある情報を提供し続けるためには、特定分野に深い知見を持つ「生きた声」が不可欠です。

「 私たちは、以下のような知見・経験をお持ちの寄稿者を心より歓迎します。」

組織の中でMarTechをどう戦略的に機能させるか。データドリブンな意思決定の舞台裏や、「これは失敗した！」「これは成功した！」というリアルな事例、顧客が今、本当に困っている課題に寄り添い、それをあなたのツールの力でどう乗り越えるか、導入でつまずかないための実践的なヒント

＜具体的な執筆テーマの例＞

「失敗しないCDP導入ガイド」：データ統合の壁と乗り越え方

「ChatGPT時代のコンテンツマーケティング」：AIを真に活用する視点

「BtoB SaaS企業のための最新MA活用術」：リードナーチャリングの最適解

「Cookieレス時代を生き抜くためのプライバシーテック入門」

過去記事が下記リンクより閲覧可能です。ぜひ、ご確認ください。

過去記事一覧(https://mar-tech.media/)

あなたの持つ知見は市場を動かし、誰かのビジネスを成長させる大きな力となります。

ぜひ、その一歩を踏み出してみませんか？

【応募】

応募フォームまたはメールアドレスに、「簡単なプロフィール（ご所属・役職）」と「執筆したいテーマの概要（企画案）」をお送りください。

メールアドレス： nagai.maruya@ficilcom.jp

応募フォーム：https://forms.gle/xZkt4sFrExaichNv6(https://forms.gle/GZFDsX4EsjgsXxB37)

【企画打ち合わせ】 編集部よりご連絡し、テーマ内容や記事の方向性についてオンラインで簡単にお打ち合わせさせていただきます。

【執筆・公開】 記事作成、編集部の校正を経て、「Martech Media(https://mar-tech.media/page/2/)」に公開されます。

未来のマーケティングを形作る、あなたの情熱的なご応募をお待ちしております！

今すぐ覗く :https://mar-tech.media/

