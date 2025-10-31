【リーガグラン京都】お正月はホテルでゆっくり！新春限定メニューでわくわくする新年の幕開けを『年末年始特別プラン』予約開始
リーガグラン京都（京都市南区東九条西山王町、総支配人 疂谷 恵介(たたみたに けいすけ)）は、
2025年10月31日（金）から新春限定メニューを揃えた、『年末年始特別プラン』2種の予約受付を
販売開始します。
本プランは、新年の幕開けにふさわしい華やかなお料理の数々をお愉しみいただけます。朝食のお重は一段のおせち料理をご用意、また、1月1日（木）～2日（金）は餅つきパフォーマンスによるつきたてのお餅をお召し上がりいただけます。その他、ご夕食と朝食の両方をお楽しみいただける2食付プランもご用意しております。ご家族とご友人と、年末年始をホテルでゆっくりと過ごせるプランです。
年末年始特別プランの詳細は次の通りです。
■『＜年末年始特別プラン＞三が日限定 新春お正月朝食』概要
【販売期間】12月31日（水）～1月2日（金）
【料金】40,600円～（税金・サービス料含む）
スタンダードツインルーム 21平方メートル
1泊1室2名様 朝食付
※他の特典・割引等は対象外です。
【朝食】Dining＆Lounge KOTONA お正月限定朝食＆ビュッフェ
※写真はイメージです。
お正月限定 おせちお重＆ビュッフェ
Dining＆Lounge KOTONA
■『＜年末年始特別プラン＞新春ディナー＆お正月朝食』概要
【販売期間】12月31日（水）～1月2日（金）
【料金】64,600円～（税金・サービス料含む）
スタンダードツインルーム 21平方メートル
1泊1室2名様 夕食・朝食付
※他の特典・割引等は対象外です。
【夕食】Dining＆Lounge KOTONA 新春ディナー
【朝食】Dining＆Lounge KOTONA お正月限定朝食＆ビュッフェ
※写真はイメージです。
新春ディナー
お正月限定 おせちお重箱
■新春ディナーメニュー \12,000（税金・サービス料含む）
- アミューズ 焼きカブラと生ハム タプナードソース
- 冷製前菜 海の幸とカリフラワー コンソメと九条ネギ柚子風味
- スープ 堀川牛蒡のポタージュ カプチーノ仕立て
- 魚料理 白身魚と小海老 キノコのガレット 春菊のソース
- 肉料理 国産牛もも肉のローストビーフ ポテトのグラタン添え 西洋わさびの香り
- デザート 苺のミルフィーユ バニラアイス添え
- パン、コーヒー
※メニュー内容は食材の入荷状況により変更する場合がございます。
＜お客様のお問い合わせ先＞
リーガグラン京都
TEL.075-662-1121
受付時間：平日10:00～18:00
公式ウェブサイト：https://www.rihga.co.jp/gran-kyoto/