「ジャンクガレッジ」が群馬・館林に11月6日オープン！

株式会社松富士食品

株式会社松富士食品は、ジャンクガレッジの新店舗「ジャンクガレッジ 館林店」を、2025年11月6日（木）にオープンいたします。



　まぜそばブームの火付け役となったジャンクガレッジ。同店の「まぜそば」は、タレだけで味わう油そばとは一線を画し、旨味を凝縮した濃厚スープに、三種類の太さを組み合わせた「三種混合麺」を合わせた、唯一無二のオリジナル商品です。6種類の無料トッピングで、自分好みにカスタマイズできる楽しさも大きな魅力のひとつ。


　さらに、ラーメンは力強い豚骨の旨味と濃厚な味わいが特長。ヤサイはトリプル（1,200g）まで無料で増量可能で、ボリュームを求めるお客様も大満足な一杯です。




画像：まぜそば（玉子あり）全増し＋1豚増し。無料トッピングは6種類まで無料！


画像：ラーメン（全増しトリプル）。無料トッピングで驚きの量に！

■ジャンクガレッジ 館林店


埼玉を中心に展開してきたジャンクガレッジですが、群馬県では太田店に続く2店舗目の出店となります。館林の皆さまにも楽しんでいただけるよう、真心を込めてご提供いたします。


お仕事帰りの一杯、家族での外食、がっつり食べたい日の気分転換など、さまざまなシーンでご利用ください。



所在地：群馬県館林市朝日町3-41


営業時間：全日 11:00～22:00（ラストオーダー 21:45）


席数:　34席



ジャンクガレッジ　ブランドサイト(https://junk-garage.net/)


■株式会社 松富士食品について


【会社名】 株式会社 松富士食品


【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F


【代表取締役】 竹田和重


【創業】 2005年4月18日


【設立】 2008年11月


【事業内容】 1. 飲食店の運営　2. 食品の製造販売


【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序


【企業サイト】


https://www.mtfj.co.jp/


【通販サイト】


https://rokurinsha-onlineshop.com/


問合せ先


https://mtfj.co.jp/inquiry/