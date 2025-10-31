東武鉄道「スペーシア Ｘ」×Far Yeast Brewingコラボレーションクラフトビール発売！

■コラボレーションクラフトビール発売情報

東武鉄道株式会社

スペーシア Ｘ１号車にあるカフェカウンターGOEN CAFE SPACIA Xでは、４本のドラフトタワーで贅沢で上質な味わいが楽しめるクラフトビールをご提供しています。

11月６日（木）※予定 からは、スペーシア Ｘで提供するクラフトビールを企画・共創していくプロジェクトである「クロスビアプロジェクト」の一環として、沿線の恵みである栃木県産大麦麦芽に、ブルワリー「Far Yeast Brewing」が拠点を置く山梨県産ホップを掛け合わせた、素材の魅力を生かしたゴールデンエール「スペーシア Xブロンド」を発売します。

スペーシア Ｘブロンド

沿線の恵みである栃木県産大麦麦芽に、Far Yeast Brewingが拠点を置く山梨県産ホップを掛け合わせた、素材の魅力を生かしたゴールデンエールです。

価格：980円

スタイル：Golden Ale

原材料：麦芽(栃木県産)、ホップ(山梨県産)、糖類

度数：5%

色味：淡黄色

※販売開始はGOEN CAFE SPACIA XのInstagram(https://www.instagram.com/goencafe_spaciax/)でお知らせします。

【参考】Far Yeast Brewing

東京都と隣接しながら伝統的なマイクロブルワリーが多く存在する北ヨーロッパの気候に似ている山梨県小菅村に、源流醸造所を構えるFar Yeast Brewing（ファーイーストブルーイング）。

人口約600人、95％以上が森林という自然豊かな土地。そして、東京都の水源のひとつでもある多摩川の源流域。源流醸造所で造られるビールは、この多摩源流の綺麗な水を仕込みに使って醸造しています。

■発売記念イベント情報

コラボビールの発売を記念して、Far Yeast Brewing直営店「Far Yeast Tokyo」にて発売記念イベントを開催します。

【場所】Far Yeast Tokyo (https://faryeast.com/pages/far-yeast-tokyo)| Far Yeast Brewing（JR五反田駅から徒歩約3分）

【11月8日（土）特別イベント内容】

終日 「スペーシア Xブレンド」試飲プレゼント

店内でビールをご注文の方に、「スペーシア Xブロンド」の試飲をプレゼントします。

18:00～ スペシャル乾杯イベント

レストランをご利用の方に試飲をお配りし、乾杯セレモニーを開催します。

18:00～20:00 抽選会（先着100名様）

レストランをご利用いただき、GOEN CAFE SPACIA XのInstagram(https://www.instagram.com/goencafe_spaciax/)をフォローいただいた方限定で、抽選会に参加いただけます。

[景品例]

・「スペーシア Xブロンド」缶ビール

・スペーシア Xオリジナル栓抜き（非売品）

・スペーシア Xでしか買えないお菓子・グッズ など

※お一人様1回限り

※景品は変更となる場合がございます

【11月8日（土）～11月15日（土）コラボレーションウィーク内容】■「スペーシア Ｘブロンド」発売

通常はスペーシア Ｘの車内でしか飲めない「スペーシア Ｘブロンド」の樽生ビールを、期間限定でFar Yeast Tokyo店内にて販売します。

[販売価格] S 950円／M 1250円／L 1650円

また、数量限定で缶ビールも店内で販売します。

[販売価格] 682円／缶

■スペーシア Ｘオリジナルステッカープレゼント

店内にて「スペーシア Xブロンド」をご注文、または缶を購入いただいた方に、スペーシア Xオリジナルステッカー（非売品）をプレゼントします。

■期間限定コラボメニューの発売

スペーシア Xの終点・日光の名を冠した「日光味噌」を造る、江戸時代からの醸造元上澤梅太郎商店の味噌を使ったフライドポテトを販売します。深みのある味噌のコクが、「スペーシア Ｘブロンド」との相性抜群です。

[販売価格] 880円

[参考情報]

「スペーシア Ｘブロンド」の缶ビールは、Far Yeast Brewingのオンラインストア内でも発売予定です。

URL：https://faryeast.com/products/spacia-x-blonde

販売価格：682円～／缶