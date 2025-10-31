【salut!】毎年大人気のお正月アイテムが今年も登場しました！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、

11月1日（土）よりお正月インテリアの予約を開始しました。

1年の始まりをsalut!の正月飾りと共に。

今年は上品でナチュラルなアイテムを種類豊富に揃えました。





【予約期間】

公式通販サイトPAL CLOSET：11月1日 10:00～11月11日 23:59

※店舗では予約は受け付けておりません。





【お届け予定】11月下旬頃

【店舗販売】11月17日より発売開始予定





アイテム一覧はこちら▼

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut)

一部商品ラインナップ ※すべて税込み価格

鏡餅

ディスプレイラック

しめ縄

オブジェ

フェイクフラワー

壁掛けアイテム

鏡餅オブジェ \1,320ちりめんの鏡餅オブジェ \1,100小さい鏡餅オブジェ \880鏡餅ディスプレイラック \1,650梅水引ディスプレイラック \2,200お花のディスプレイラック \1,650小さいしめ縄 \330扇の水引しめ縄 \880椿しめ縄 \1,320招き猫のマトリョーシカ \4,400椿の絵馬オブジェ \880うまオブジェ \880春日梅 \770福寿梅 \605お正月刺繡パネル \660鏡餅刺繍タペストリー \1,980水引梅吊るし飾りパネル \1,320

ご紹介した以外にもsalut!オリジナルのアイテムを多数ご用意しています。

その他のアイテムはこちらからご覧くださいませ▼

※注意事項

「お正月インテリア」は店舗でのご予約は承っておりません。

また、予約時に予約数量に達したアイテムに関しましては

通常販売時、PAL CLOSETには再入荷しない場合がございますので、

あらかじめご了承ください。





●その他のアイテム、詳細は公式通販サイトhttp://www.palcloset.jp/salut/をご覧下さい。(http://www.palcloset.jp/salut/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)



●salut!（サリュ）について

「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。

何気ない日常でも愛着があるインテリアと過ごすことで、その時間が豊かになる。

そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。

日々日常を大切にするためのインテリアをsalut!は提案します。



全国に14店舗展開。（2025年10月28日現在）



ブランド概要

http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut

公式Instagram：https://www.instagram.com/salut_shop/

X：https://twitter.com/salut_shop

■ご取材につきまして

salut!（サリュ）をご取材頂けるメディア様（TV、雑誌、新聞、SNS、動画等）を

募集しております。

取材ご希望の際は、salut!PR担当へご連絡をお願いいたします。