【salut!】毎年大人気のお正月アイテムが今年も登場しました！
株式会社パルが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、
11月1日（土）よりお正月インテリアの予約を開始しました。
1年の始まりをsalut!の正月飾りと共に。
今年は上品でナチュラルなアイテムを種類豊富に揃えました。
【予約期間】
公式通販サイトPAL CLOSET：11月1日 10:00～11月11日 23:59
※店舗では予約は受け付けておりません。
【お届け予定】11月下旬頃
【店舗販売】11月17日より発売開始予定
アイテム一覧はこちら▼
https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut)
一部商品ラインナップ ※すべて税込み価格
鏡餅
鏡餅オブジェ \1,320
ちりめんの鏡餅オブジェ \1,100
小さい鏡餅オブジェ \880
ディスプレイラック
鏡餅ディスプレイラック \1,650
梅水引ディスプレイラック \2,200
お花のディスプレイラック \1,650
しめ縄
小さいしめ縄 \330
扇の水引しめ縄 \880
椿しめ縄 \1,320
オブジェ
招き猫のマトリョーシカ \4,400
椿の絵馬オブジェ \880
うまオブジェ \880
フェイクフラワー
春日梅 \770
福寿梅 \605
壁掛けアイテム
お正月刺繡パネル \660
鏡餅刺繍タペストリー \1,980
水引梅吊るし飾りパネル \1,320
ご紹介した以外にもsalut!オリジナルのアイテムを多数ご用意しています。
その他のアイテムはこちらからご覧くださいませ▼
https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251101sal_001&b=salut)
※注意事項
「お正月インテリア」は店舗でのご予約は承っておりません。
また、予約時に予約数量に達したアイテムに関しましては
通常販売時、PAL CLOSETには再入荷しない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
●その他のアイテム、詳細は公式通販サイトhttp://www.palcloset.jp/salut/をご覧下さい。(http://www.palcloset.jp/salut/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
●salut!（サリュ）について
「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。
何気ない日常でも愛着があるインテリアと過ごすことで、その時間が豊かになる。
そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。
日々日常を大切にするためのインテリアをsalut!は提案します。
全国に14店舗展開。（2025年10月28日現在）
ブランド概要
http://www.palgroup.co.jp/brand/brand.php?n=salut
公式Instagram：https://www.instagram.com/salut_shop/
X：https://twitter.com/salut_shop
■ご取材につきまして
salut!（サリュ）をご取材頂けるメディア様（TV、雑誌、新聞、SNS、動画等）を
募集しております。
取材ご希望の際は、salut!PR担当へご連絡をお願いいたします。