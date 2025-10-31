11月3日（祝）は「まんがの日」　石ノ森萬画館では恒例の『マンガッタン文化祭2025』が行われます！！【宮城県石巻市】

株式会社 街づくりまんぼう

■「まんがの日」に開催！忍者テーマの文化祭が萬画館に登場

11月3日の文化の日は「まんがの日」。

日本漫画家協会と出版社が「漫画を文化として認知してもらいたい」という願いを込めて制定された日です。

石ノ森萬画館では、この日にあわせて毎年恒例のイベント「マンガッタン文化祭」を開催しています。

2025年のテーマは――「萬にんにん！忍ノ館」。

当日は館内全体が忍者の世界に包まれ、来館者が忍務（ミニゲーム）に挑戦する参加型イベントを展開します。

■開催概要

【イベント名】マンガッタン文化祭2025 ～萬にんにん！忍ノ館～

【開催日】2025年11月3日（月・祝）

【時間】9:00～17:00

【会場】石ノ森萬画館（宮城県石巻市中瀬2-7）

■ミニゲーム「極めろ萬忍道！にんにんゲームラリー」

館内を巡りながら様々な忍務（ミニゲーム）に挑戦！

3つ以上の任務を達成した参加者には、限定の“ごほうび”をプレゼント。

親子で楽しめる体験型イベントです。

【時間】9:00～16:30（※用紙・景品ともに無くなり次第終了）

【受付】用紙配布：2階受付 景品交換：3階ライブラリー

【対象】当日観覧券または年間パスポートをお持ちの方

■限定メニュー「手裏剣トースト」

3階展望喫茶「BLUE ZONE」では、イベント限定スイーツ「手裏剣トースト」が登場！

あんことバターを乗せた手裏剣型トーストに、ソフトクリームを添えた和スイーツです。

【提供時間】10:00～16:50（L.O. 16:30）

【価格】800円（税込）／数量限定

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

※連休中につき、入店には事前整理券が必要となります。

■原画展示『忍者』特集

石ノ森章太郎の作品から「忍者」が登場する原画を特集展示。『おかしなおかしなおかしなあの子』『黒い風』など、知られざる忍者キャラクターの魅力を紹介します。

【場所】2階常設展示室内「石ノ森章太郎原画の世界」コーナー

■石ノ森萬画館について

石ノ森章太郎の代表作『仮面ライダー』『サイボーグ009』などの世界を体感できるミュージアム。

展示や体験イベントを通じて、マンガ文化の魅力を次世代に伝えています。

■本件に関するお問い合わせ

石ノ森萬画館（いしのもりまんがかん）

TEL：0225-96-5055

当イベントの詳細：https://www.mangattan.jp/manga/mangattan_info/27855/