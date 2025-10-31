11月3日（祝）は「まんがの日」 石ノ森萬画館では恒例の『マンガッタン文化祭2025』が行われます！！【宮城県石巻市】
■「まんがの日」に開催！忍者テーマの文化祭が萬画館に登場
11月3日の文化の日は「まんがの日」。
日本漫画家協会と出版社が「漫画を文化として認知してもらいたい」という願いを込めて制定された日です。
石ノ森萬画館では、この日にあわせて毎年恒例のイベント「マンガッタン文化祭」を開催しています。
2025年のテーマは――「萬にんにん！忍ノ館」。
当日は館内全体が忍者の世界に包まれ、来館者が忍務（ミニゲーム）に挑戦する参加型イベントを展開します。
■開催概要
【イベント名】マンガッタン文化祭2025 ～萬にんにん！忍ノ館～
【開催日】2025年11月3日（月・祝）
【時間】9:00～17:00
【会場】石ノ森萬画館（宮城県石巻市中瀬2-7）
■ミニゲーム「極めろ萬忍道！にんにんゲームラリー」
館内を巡りながら様々な忍務（ミニゲーム）に挑戦！
3つ以上の任務を達成した参加者には、限定の“ごほうび”をプレゼント。
親子で楽しめる体験型イベントです。
【時間】9:00～16:30（※用紙・景品ともに無くなり次第終了）
【受付】用紙配布：2階受付 景品交換：3階ライブラリー
【対象】当日観覧券または年間パスポートをお持ちの方
■限定メニュー「手裏剣トースト」
3階展望喫茶「BLUE ZONE」では、イベント限定スイーツ「手裏剣トースト」が登場！
あんことバターを乗せた手裏剣型トーストに、ソフトクリームを添えた和スイーツです。
【提供時間】10:00～16:50（L.O. 16:30）
【価格】800円（税込）／数量限定
※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。
※連休中につき、入店には事前整理券が必要となります。
■原画展示『忍者』特集
石ノ森章太郎の作品から「忍者」が登場する原画を特集展示。『おかしなおかしなおかしなあの子』『黒い風』など、知られざる忍者キャラクターの魅力を紹介します。
【場所】2階常設展示室内「石ノ森章太郎原画の世界」コーナー
■石ノ森萬画館について
石ノ森章太郎の代表作『仮面ライダー』『サイボーグ009』などの世界を体感できるミュージアム。
展示や体験イベントを通じて、マンガ文化の魅力を次世代に伝えています。
■本件に関するお問い合わせ
石ノ森萬画館（いしのもりまんがかん）
TEL：0225-96-5055
当イベントの詳細：https://www.mangattan.jp/manga/mangattan_info/27855/