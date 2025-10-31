『unVEIL the world』Ver1.1「雲海と花の伝説」が配信開始！新SSRアウラス「セレスタン」（声優：小林裕介）登場！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

集英社ゲームズが贈る新作スマートフォン向けRPG『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』が、10月30日に新バージョンVer1.1「雲海と花の伝説」のアップデートを行うことを発表しました。また、新SSRキャラクター「セレスタン」（声優：小林裕介）のPVを公開したことをお知らせいたします。

10月30日にVer1.1「雲海と花の伝説」スタート

2025年10月16日（木）に正式サービスを開始した『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』は、集英社ゲームズとNetEase Gamesが共同開発した冒険活劇ストラテジックRPGです。配信前の事前ダウンロードからAppStoreの無料ランキングで1位を獲得した本作は、正式サービス開始後も、瞬く間にAppStore無料アプリランキング＆ゲームランキングで1位を達成し、高い注目を集めています。

本作は、10月30日のアップデートに伴い配信されたVer1.1で、メインストーリー新章に加え、新アウラス伝説ストーリーや特別編、さらに9つのサイドストーリーを追加します。また、限定イベントなど、多彩な新コンテンツも順次開放されました。詳しくは、公式X投稿をご確認ください。

■アップデート詳細：

https://x.com/unveil_JP/status/1983005810054836351

■キャラクターPV・セレスタン編：

https://x.com/unveil_JP/status/1983733094457995420

正式サービス記念の屋外広告掲出を振り返る

サービス開始を記念し、秋葉原、渋谷、池袋、秋葉原駅構内（山手線内回りホーム）ならびに東京タワーに展開した屋外広告の振り返り映像を公開しました。公式Xでも記念キャンペーンを行っておりますので、街並みが『アンベイル』の色に染めた様子を一気に見せちゃいましょう！

振り返り映像：https://x.com/unveil_JP/status/1983495143669076269

正式サービス記念のドローンイベントを振り返る

10月16日（木）の夜、東京タワー上空で「巨塔への旅立ち」をテーマにしたドローンショーを開催しました。500機のドローンがゲーム内の巨塔や主人公を描き出し、夜空はゲーム画面そのものへと変貌。ゲームのロゴと「登塔冒険」をテーマとした光と影のアートが世界観を表現し、東京の夜空に現れた新たな巨塔がプレイヤーの間で大きな反響を呼びました。

このドローンライトショーのダイジェストムービーを公開。500機のドローンが織りなした “東京に現れた新巨塔” の歴史的瞬間を動画でお楽しみください。

ドローンショー振り返り映像：https://x.com/unveil_JP/status/1981888439076504032

■ゲームダウンロード

https://g138na.onelink.me/Dec4/1p95bzmg

■公式SNS

・公式サイト: https://www.unveil-the-world.com

・公式X（旧Twitter）: https://x.com/unveil_JP

・Discord: https://discord.gg/unveil

・YouTube: https://www.youtube.com/@unveiltheworld_JP

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする：

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial

Twitter：https://twitter.com/NetEaseGames_JP