「アズールレーン×銭湯コラボ」第4弾が全国3施設で開催決定！東京・「押上温泉 大黒湯」、大阪・「辰巳温泉」に加え、初の九州開催として 大分・「別府鉄輪温泉やまなみの湯」でも実施！

株式会社Yostarは、当社が運営しているスマートフォン向けアプリ『アズールレーン』において、ご好評を博している企画「アズールレーン×銭湯コラボ」第4弾を、2025年11月中旬より全国3施設にて順次開催することを決定し、その詳細情報について公開したことをお知らせいたします。

■大好評「アズレン×銭湯コラボ」、今年は東京・大阪に加え、大分でも初開催！

「アズールレーン×銭湯コラボ」とは、『アズールレーン』に登場するキャラクターたちの浴衣姿などを描いた描き下ろしイラストを用いての各種展示や装飾、グッズ販売、スタンプラリーなどをお楽しみいただきながら、ユーザーの方々にコラボ仕様の浴場でまったり寛ぎいただく「癒しイベント」として2022年に初開催し、ご好評を受け以後も恒例コラボとして展開している施策となります。

4年連続の実施となる今回のコラボ第4弾では、前回コラボにも参加いただいた東京・「押上温泉 大黒湯」、大阪・「辰巳温泉」に加え、初の九州地方実施として大分・「別府鉄輪温泉やまなみの湯」での開催も決定。過去最多となる全国3施設にて、11月15日（土）より順次展開します！

また施設ごとの特色を活かした特別施策も実施。大阪・「辰巳温泉」はコラボ仕様の個室サウナ「おこもりサウナ」やコラボ湯、大分・「別府鉄輪温泉やまなみの湯」は特別装飾の「サウナ付き個室貸し切り湯」、そして東京・「押上温泉 大黒湯」では恒例のコラボペンキ絵の他、『アズールレーン』宣伝・企画担当であるYostar三輪木 大によるトークショーも開催予定！ぜひこの機会に、本コラボ実施の各施設へと足をお運びください。

※各コラボ施策の実施詳細や予約方法は各施設公式サイト・公式X（旧Twitter）にてご確認ください。

※各種ノベルティはなくなり次第終了となります。

■「デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン」「ライオン」たちの浴衣姿が描かれたグッズが販売決定！

今回の「アズールレーン×銭湯コラボ」描き下ろしキービジュアルに登場した「デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン」「ライオン」「四万十」「アルザス」「エセックス」「ヤーデ」の合計6キャラクターの等身イラストが映えるアクリルスタンドを始めとした、各種新規グッズを販売します。各施設ごとに限定デザインが用意されたジオラマアクリルスタンドには「ヴァンパイア」「鬼怒」「ル・アルディ」「ヴォロシーロフ」も加わった全10体のデフォルメキャラクターが銭湯に大集合！ぜひチェックしてください。

またコラボ第2弾・第3弾開催の際に浴場内に飾られた「白龍」「大鳳」「雲仙」「キアサージ」のバストアップイラストも待望のグッズ化がされるほか、銭湯でおなじみのコイルつきキーホルダーや、銭湯通いに便利なボトルつきタオル・メッシュトートもラインナップされます。

さらに「アズールレーン×銭湯コラボ」定番となっている、描き下ろしイラストをモノクロ風にデザインした手ぬぐいがついてくるグッズ付き入浴券「～君の望んでいる『銭湯（ロマン）』セット～」を、今回も全施設にて販売いたします。その他にもスタンプラリーやコラボドリンク・デザート・クラフトビールなど、各施設限定のコラボも実施予定！ぜひ合わせてご参加ください。

※コラボ施策詳細・グッズ販売時間および各種注意事項は、各施設公式サイト・公式X（旧Twitter）にてご確認ください。

※グッズのご購入は選べる商品／3個まで、ランダム商品／10個までとなります。

■「アズレン×銭湯コラボ」開催概要

【押上温泉 大黒湯】

・コラボ開催期間：2025年11月29日（土）～2025年12月22日（月）

・住所：東京都墨田区横川3-12-14

・営業時間：月・水～金曜 15:00～翌10:00 / 土曜 14:00～翌10:00 / 日曜・祝日 13:00～翌10:00

・定休日：火曜日（祝日の場合は営業し、翌日水曜が休み）

・公式サイト：https://www.daikokuyu.com/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/daikoku_yu

【辰巳温泉】

・コラボ開催期間：2025年11月15日（土）～2025年12月17日（水）

・住所：大阪府大阪市住吉区大領5丁目10-11

・営業時間：昼14:00～翌日12:00

・定休日：木曜日（祝日の場合前日平日に振替休業）

・公式サイト：https://nagaitatsumionsen.com/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/tatsumionsen

【別府鉄輪温泉やまなみの湯】

・コラボ開催期間：2025年11月22日（土）～2025年12月21日（日）

・住所：大分県別府市北中7-2 ダイヤモンドビル1F

・営業時間：12:00 ~ 翌8 : 40（月2回月曜日は15:00より開店）土日、祝日は24時間営業

・定休日：年中無休

・公式サイト：http://diamondgroup.co.jp/yamanaminoyu/beppu/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/yamanaminoyu_be

■『アズールレーン』とは

『アズールレーン』は、艦船(かんせん)を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦う横スクロールシューティングRPGアプリゲームです（Android/iOS用）。

オートモードとマニュアルモードの両方を備えており、シューティングゲームが苦手な方も楽しくプレイしていただけます。

■『アズールレーン』ダウンロードはこちら

■Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.AzurLane

■iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1242186587

【概要】

名称：アズールレーン

ジャンル：STG

配信機種：iOS / Android

配信時期：2017年9月14日

料金形態：基本無料（アイテム課金）

公式サイト：https://www.azurlane.jp/

公式X：https://x.com/azurlane_staff

