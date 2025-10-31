デザインの「今」を網羅する新たなプラットフォーム『tokyo design season | 季節』がローンチ。

FLOW

この度、クリエイティブ・コレクティブ『FLOW』は、新たなプラットフォーム『tokyo design season | 季節』をローンチいたします。都内のデザインイベントの開催情報を一覧したオンラインプラットフォームと、デザインの新たな潮流やその背景にあるストーリーにフォーカスした出版物を通して、東京のデザインの「今」を発信します。

オンラインプラットフォーム『tokyo design season(https://tokyodesignseason.jp/ja)』は、都内を中心に開催されるデザイン関連のイベント等を垣根なく集約した、ノンバイアスなデータベースです。「タグシステム」を中心とした検索機能を採用することで、オープンな情報設計に。AIアルゴリズムに偏らないことで、ユーザーが自らの関心を広げる手助けをします。

今回ローンチしたβバージョンでは、2025年秋に東京を中心に開催される様々なデザインイベントの展示情報を垣根なくリストアップしています。

出版物『季節』では、デザイナーやクリエイターはもちろんのこと、デザインシーンの舞台裏や街づくりに関わる人にも焦点を当て、東京のデザインムーブメントの背景にあるストーリーを多角的に発信します。

プレローンチとなる『季節』issue 00は、フリーペーパーとして発行。東京を代表するデザインフェアのディレクター陣が、東京のデザインの今後について語った対談などを掲載。

『季節』issue 00はデザインフェア会場を中心に、都内各所に設置予定です。

クリエイティブ・コレクティブ『FLOW』について

編集者、デザイナー、クリエイターによって構成される運動体｡領域や分野の枠を超えて、デザインの可能性を拡張し、日本から新たな“流れ”を世界へと生み出すことを目指す。

感性・思想・実践を横断するプロジェクトを通じて、未来の文化と社会をデザインする。

お問い合わせ先

press@tokyodesignseason.jp

Website(https://tokyodesignseason.jp/ja)

Instagram(https://www.instagram.com/tokyo.design.season/)

