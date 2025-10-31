DITAから3年ぶりのフラッグシップイヤホン「VENTURA」登場 新開発「V4ドライバー」×「クアッドバッフルシステム」により実現する圧倒的な空間表現と解像度

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、取り扱いブランドDITAから、フラッグシップイヤホン「VENTURA(https://ditaaudio-japan.com/products/ventura)」を本日より予約開始、2025年11月7日（金）より発売いたします。

VENTURAには、人生という旅を豊かにする道具でありたいという思いが込められています。その音は、まるでパスポートを手に世界を旅するように--

圧倒的な空間表現と解像度によって、あらゆる音の細部をありのままに描き出し、聴く者を瞬時にロックコンサートからジャズバー、壮大なオーケストラホールまで連れ出します。

＜新開発「V4ドライバー」×「クアッドバッフルシステム」搭載＞

DITAのすべてのフラッグシップモデルは、専用設計のシングルダイナミックドライバーを搭載しています。VENTURAもその例外ではありません。 「V4ドライバー」と名付けられたそのドライバーは直径12mm。軽量かつ高感度でありながら剛性と安定性も兼ね備えた、ゴールドコートを施したチタンセラミック振動板を採用しており、この振動板の微細なゴールドコートが、サウンドに僅かな温かみをもたらします。

また、この振動板を駆動するツインマグネットは、名前の由来となった4つのリアバッフルに連結されております。このツインマグネットと4つのリアバッフルからなる「クアッドバッフルシステム」が、広大なサウンドの主な要因です。「クアッドバッフルシステム」によりドライバー容積が拡大し、空気の流れが最適化され、実世界のリアルな音のニュアンスを忠実に再現します。これらの構造とゴールドコート振動板の組み合わせが、明瞭で聴き疲れの少ない、自然でパワフルなサウンドを実現しています。

＜高剛性チタン切削筐体＞

初代「Dream」に始まり、「Dream XLS」「Perpetua」と、歴代のフラッグシップモデルから受け継がれてきたチタンを、VENTURAでも採用しました。

10個の部品から成る多層サンドイッチ構造は、精緻なCNC加工機によってチタンから削り出され、独自のベントシステムがV4ドライバーと組み合わさることで、広大なサウンドスケープを構成しています。細心の注意を払って切り出された各パーツは、VENTURA(https://ditaaudio-japan.com/products/ventura)ならではの質感と絶妙な色合いを生み出します。また、人間工学に基づいた筐体形状により、最適なフィット感を実現。堅牢な筐体のため、長く愛用できる製品となっています。

＜新設計の高純度銅カスタムメイドケーブル＞

初代Dream Gen.1から続くDITAフラッグシップの伝統として、VENTURA(https://ditaaudio-japan.com/products/ventura)にも専用設計のカスタムケーブルが付属します。

0.05mm径の高純度単線銅を142本使用し、ノイズ対策のため逆方向撚り（contra-rotating）構造で巻き上げたうえ、6mmピッチでコイルオーバー加工を施しています。

このケーブルはVENTURAの特性を最大限に引き出すようチューニングされていますが、同様の2ピンコネクター仕様を採用する他のハイエンド・インイヤー型イヤホンでも使用可能です。

＜厳選されたアクセサリー＞

旅や冒険と同じように、人は「集め、記録する」という本能的な欲求を持っています。

VENTURA(https://ditaaudio-japan.com/products/ventura)には、単なるイヤホンの付属品に留まらない、体験を豊かにするためのアイテム群が同梱されています。実用面では、携帯や保管に便利なレザー製ウエストポーチ、そして信頼の定番であるfinal Type-Eイヤーピース。さらに、“心の必需品”として、DITAチームが丁寧に選び抜いた紙を使用した特製ノートと、それに寄り添うように添えられたBLACKWING(R)製ミニ鉛筆がセットになっています。

DITAからは、3年ぶりに発売されるフラッグシップモデルとなっております。この機会にぜひお買い求めくださいませ。

VENTURA同梱品

【VENTURA】

VENTURA◎特長- 新開発「V4ドライバー」×「クアッドバッフルシステム」搭載- 高剛性チタン切削筐体- 新設計の高純度銅カスタムメイドケーブル- 厳選されたアクセサリー◎スペック- ドライバー：12.0mmダイナミックドライバー「V4ドライバー」- 周波数特性：20Hz - 20KHz- インピーダンス：50Ω @ 1kHz- 感度：115db/mW @ 1kHz- ケーブル：高純度銅カスタムメイドケーブル- ケーブル長：1.2m- イヤホン側端子：2PIN- プレーヤー側端子：交換可能「Awesome Plug Version 2」（3.5mm / 3極、4.4mm / 5極、USB Type-C 最大384KHz/32bitに対応したDACチップ内蔵）◎付属品- 交換用Awesome Plug Version 2（3.5mm / 3極、4.4mm / 5極、USB Type-C）- レザー製ウエストポーチ- 特製ノートブック- BLACKWING(R)ペンシル- final TYPE E DITA Limited 5サイズ（SS/S/M/L/LL）◎販売価格

798,000円（税込）

◎予約開始

2025年10月31日（金）

◎発売日

2025年11月7日（金）

◎取り扱い

DITA公式ストア（WEB）、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店 等

◎製品ページ

https://ditaaudio-japan.com/products/ventura

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

X：https://x.com/final_audio

Instagram：https://www.instagram.com/final_audio/

YouTube：https://www.youtube.com/@final_LIVE