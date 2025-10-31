【メンズアイロンのおすすめ】初心者でもくせ毛を整えて自然なカールが作れる15mmプレートが人気!

Areti株式会社

美容家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）は、ショートヘアにも使いやすい15ミリ幅のスリムなヘアアイロン「プレシジョン（i628BK）」のセールを11月4日（火）まで、アレティ公式Amazonストアにて実施中。

15mm幅のスリムなヘアアイロンは無造作な雰囲気に仕上げたり、髪の根元を立ち上げたいときも便利。1本あれば海外旅行でも役立ちます。

メンズ向けヘアアイロンは細プレート一択!

コンパクトなヘアアイロンはスタイリングに時間がかかるため、日常使いならフルサイズでスリムなタイプがおすすめ。

「直毛すぎて動きが出ない」「クセが強くてまとまらない」「美容室のようなセットを再現できない」そんなメンズ特有の悩みも、ヘアアイロンで解決できます。

ただし、クセを伸ばすだけではなく、無造作な雰囲気に仕上げるには根元から立ち上げる必要があるため、プレートが細いタイプがおすすめです。

中でも、髪をつまんで立体感を出しやすく、前髪などの細部にも自然なカーブをつける15mm幅のプレートがベスト!

髪に立体感を出すことで小顔に見せながら頭の形をカバーし、全身のバランスを良く見せることができます。

立ち上がりの早いアイロンはキープ力が抜群

アレティの15mmヘアアイロン「プレシジョン」には30秒で170℃に達する高性能ヒーターを搭載。

ヘアアイロン選びではプレート幅以外にもチェックしておきたいポイントがあります。

出かける準備に時間を取られたくない方は、設定温度に達するまでにかかる時間をご確認ください。スピーディに温まるヘアアイロンは、冷たい髪を挟んでも瞬時に温度を戻し、均一に熱を伝えます。さらに短時間でスタイリングが決まり、キープ力の向上にもつながります。



また、「ストレートアイロンでカールを作るのは難しそう」と思われがちですが、髪を挟む部分の厚みが薄く、滑らせたときに摩擦が少ない素材のプレートなら、ヘアアイロンに慣れていない方でも自然なカーブを付けることができます。

メンズにオススメの使いやすい2wayアイロンがこちら!

15分で自動オフ機能や断線を防ぐコードの仕様など、スタイリングのしやすさ以外にもこだわったアレティのプレシジョン2wayヘアアイロン。

メンズの短い髪にも使いやすく、商品比較サービスのmybest「メンズヘアアイロンのおすすめ人気ランキング13選」では「設定温度になるまでの時間」で★5つ、他の項目でも高評価を得たアレティの15mmヘアアイロン「プレシジョン（i628BK）」ならパーマ風のカールや前髪を立ち上げたセンターパートも簡単。



80℃～200℃まで、5℃ずつ適温で使えるように微調整できるからダメージを抑えることができ、カールのつきすぎや、形をキープできないといった失敗を防ぐことができます。

チタニウムコーティングプレートなら摩擦を抑え、ひっかかりがないからスムーズにプレートが滑り、自然なカールを作ります。

さらに、チタニウムコーティングのプレートは摩擦によるダメージを軽減し、滑らかな使い心地を実現。毎日ヘアアイロンでセットしたい方にこそおすすめの1本です。

プレートは極細15mm×極長112mm。後頭部の髪もつかみやすい長めのサイズもこだわり。アレティ公式Amazonストアでセールを実施中

Precision 2way ストレート カール アイロン（i628BK）

通常販売価格\4,780円→今なら\3,780

期間：～11月4日（火）まで

・根元の立ち上げにも最適な15mm幅

・80℃～200℃まで5℃ずつ調整可能

・摩擦を抑えるチタニウムコーティングプレート

・自然なカールを作るクッション機能

・100～240Vの海外電圧対応

詳細を見る :https://amzn.to/3WMtCUm