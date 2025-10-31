「幻想神域 -Another Fate-」12周年を記念したイベントが多数開催！ 新幻神「曹操」が新登場！

株式会社ムーンラビット

限定イベントや世界ボスを含む「12周年記念イベント」を開催！

2025年10月31日（金）に生誕12周年を迎える本作では、29日（水）のメンテナンスより、12周年を記念する期間限定イベントを開催します。チケットを集めて豪華アイテムと交換できるログインボーナスや、12周年を題材にした新イベントなど盛りだくさんの内容となっています。ぜひ、ご参加ください。

【イベント紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12713&mode=2&news_type=4(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12713&mode=2&news_type=4)

新登場の幻神「叡武の雄将・曹操」と冒険の旅に出よう！

2025年10月29日（水）の大型アップデートより、己が覇道を貫く幻神「叡武の雄将・曹操」が新登場しました。これを記念して、曹操がピックアップされた幻神BOXを、期間限定でアイテムモールにラインナップしています。

【ラインナップ期間】2025年11月12日（水）17：59まで叡武の雄将・曹操 「妾の覇道、何人たりとも邪魔はさせぬ」

◆属性：風

◆スキル：緋閃、征伐、孤峰

◆守護タイプ：攻撃力増加・風属性スキルダメージ増加

曹操は敵の行動を封じるスキルや、敵に追加ダメージを与えるスキルを所持しています。スキルの強化が進むと、敵に継続的なダメージを与える効果などを追加で獲得します。

◆アイテムを集めて特典をゲット「曹操登場記念キャンペーン」開催！

対象期間中に「【曹操PU】幻神BOX」を使用すると「曹操の想玉」が獲得できます。対象期間中に集めた「曹操の想玉」は「曹操の肖像画」や「【パネル】叡武の雄将」など豪華限定アイテムと交換できます。

曹操 肖像画ネームパネル・叡武の雄将

【曹操紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12711&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12711&mode=2&news_type=6)

衣装アバター「アクアティックフェアリードレス」が虹色ルーレットに新登場！

10月29日（水）より、豪華アイテムの獲得に挑戦できる虹色ルーレットに衣装アバター「アクアティックフェアリードレス」と武器アバター「竜翼の剣盾」が新登場しました。

【ラインナップ期間】2025年11月5日（水）17：59まで

【ルーレット紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12710&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12710&mode=2&news_type=6)

▼幻想神域公式サイト

https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS

◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について

幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。

カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。

◆ダウンロードはこちら(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆ゲーム概要

[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-

[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG

[ 対応環境 ] PC（Windows）

[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.

[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆最新情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS

公式X：https://x.com/genshin_PR

