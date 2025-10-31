Mini LEDの輝きが笑顔を呼ぶ──INNOCN人気モニターシリーズ、AmazonスマイルSALEに登場！
高精細な映像体験と圧倒的な応答速度で注目を集めるINNOCNのMini LEDモニターシリーズが、Amazonスマイルセール（2025年10月27日～11月4日） に登場。
最新のQD量子ドット技術とMini LEDバックライトによるリアルな映像表現を、期間限定の特別価格で手に入れるチャンスです。
💡 対象モデル一覧
27M2V（31% OFF）
2304分割ローカルディミング搭載の27インチ4K QD-Mini LEDゲーミングモニター。
\90,884 → \63,094（税込）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD3W1PDJ)
32M2V（28% OFF）
32インチ4K解像度×QD-Mini LED。HDR1000対応で映画や映像制作にも最適。
\112,000 → \79,999（税込）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQQ1DFMB)
GA27V1M（25% OFF）
4K@160Hz / FHD@320Hz対応のデュアルモードQD-Mini LEDモニター。量子ドットによる深みのある発色。
\98,950 → \74,299（税込）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJYGH18X)
GA32V1M（24% OFF）
32インチ・Type-C給電対応。デュアルモード対応で仕事もゲームも快適。
\112,500 → \86,440（税込）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKGFYGPR)
GA27T1M（15% OFF）
WQHD解像度×330Hzリフレッシュレート。0.5ms応答の新世代QD-Mini LEDゲーミングモニター。
\68,500 → \57,800（税込）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQP3VJCT)
Mini LEDとQD量子ドットが描く鮮やかな世界を、特別価格で。
この秋、あなたのデスクに“笑顔になる映像体験”を。