銀行保証付私募債の引受けについて(株式会社フリート)
株式会社中国銀行
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名：株式会社フリート 第６回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額：５０百万円
- 発 行 日：令和７年１０月３１日（金）
- 発行期間：７年
- 返済方法：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途：運転資金
- そ の 他：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地：広島市東区二葉の里２丁目８番２８号
- 連 絡 先：０８２-５６８-７７７０
- 代 表 者：坂井 和明
- 業 種：総合不動産業
- 資 本 金：１０百万円
- 売 上 高：９３５百万円（令和７年４月期）
- コメント：広島を中心に分譲マンション・戸建分譲・不動産売買・不動産賃貸・リノベーション事業をおこなっている総合不動産会社である当社は、“笑顔創造企業”として常にお客さまの笑顔を求めて事業展開をしております。当社との出会いや会話のひと時の中で、「笑顔」を感じていただければ幸いです。
当行は、１０月３１日（金）に、株式会社フリートの銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
