（共同リリース）JALとＪ-AIRが合同で2025年度 自社養成パイロット業務体験（冬）を開催　１０月３1日よりエントリーを開始します

日本航空株式会社

2025年10月31日

日本航空株式会社

株式会社ジェイエア

日本航空株式会社（以下「JAL」）と株式会社ジェイエア（以下「J-AIR」）は、自社養成パイロットの職業体験を通じて、運航乗務職の業務や航空業界について理解を深めていただくために、業務体験（旧称：インターンシップ）を合同で開催します。

このプログラムでは、JALおよびＪ-AIRの具体的な業務紹介やグループワーク、パイロットとの交流を通じて、パイロットの使命感や安全への想い、チームワークの重要性などを「知る・体験する」ことが可能です。自社養成パイロットは、入社前に特別な知識や操縦資格が不要で、一からパイロットを目指すことができます。業務体験を通じて職業観に触れたい方、そして、将来自らの手で「人・モノを繋ぐ国内外の架け橋になりたい」という夢を持つ皆さまのご応募をお待ちしています。

【実施概要】

対 象：学部3年生以上の大学生または大学院生、高等専門学校（専攻科）の学生

（専攻・文理不問、ただし短期大学を除く）

※今年度のJALパイロット業務体験へ既にご応募いただいた方につきましては、J-AIR単独

開催の業務体験へのご参加となります。

※学部1/2年生の方はご応募いただけません。

内 容：業務紹介、グループワーク、JAL・Ｊ-AIRの運航乗務員との交流を通じて「パイロット」

の仕事や「エアマンシップ」の本質について学ぶことができます。

※内容は変更になる場合があります。

実施期間：202６年1月7日（水）～１月9日（金）

※上記日程より1日をお選びいただきます。※日程は変更となる場合があります。

※J-AIR単独での業務体験は実施期間が異なります。詳細はマイページにてご確認くだ

さい。

形 式：対面もしくはオンライン形式（選択制）

応募方法：下記JAL採用ホームページ内INTERNSHIP GATEよりエントリーをお願いします。

URL：https://www.job-jal.com/internship/internship02.html(https://www.job-jal.com/internship/internship02.html)

エントリー期間：2025年１0月3１日（金）～１１月３０日（日）

なお、毎回多数の方にご応募いただいておりますため、業務体験ご参加にあたっては選考を実施します。

【お問い合わせ先】

日本航空株式会社 パイロット業務体験事務局 e-mail ： p-saiyo@jal.com

株式会社ジェイエア 運航企画部業務体験担当 e-mail ： jairnz.saiyo@jal.com

以上