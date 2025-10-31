離島・佐渡で100年以上続く靴店の「足職人」が川崎に上陸！11月13、14日にオーダーメイドインソールと足裏ケアの無料体験会を開催～「立つ」「歩く」の常識が変わる“足のリフォーム”を実感してください～

在宅医療マッサージ株式会社

“足のリフォーム”で足を健康に、全身を快適に。

巻き⽖や⿂の目などの足の負担を和らげ、健やかな足元へ導くフットケア専門店ブランド「ドクターネイル⽖革命」を全国200ヶ所でフランチャイズ展開する在宅医療マッサージ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：飯田正人）は、2025年11月13日（木）・14日（金）の2日間、「佐渡の足職人による“足のリフォーム”体験会」をドクターネイル爪革命の川崎駅前店で開催いたします。

本イベントには、新潟県佐渡市で100年以上続く靴専門店で1万人以上の足のお悩みに向き合い、オーダーメイドインソールの提供やフットケアまでも手がけるドクターネイル爪革命の「足職人」こと萩原正人氏を招待。「足元からの健康寿命延伸」を掲げる当社が今後独自に展開予定の"足のリフォーム"メソッドをいち早くご体験いただけます。

※11月13日は【プレス開放日】として報道関係者の皆様にもご体験いただける場としております。取材をご希望の方は「お問い合わせ先」よりお気軽にご連絡ください。

上級シューフィッターが手掛ける足の根本改善を体験してみませんか？

１、背景と目的

もう足の悩みで諦めてほしくない。足職人の想いから生まれた"足のリフォーム"

当社のフットケアフランチャイズ「ドクターネイル爪革命」は、「皆様の健康を足元からお守りしたい」という想いから始まっています。毎日欠かさず使っている足元ですが、多くの方は忙しさからケア不足に陥ったり、違和感に気がつけなかったり、トラブルサインを見逃してダメージを蓄積してしまうといった現状があります。

蓄積したダメージはやがて足元だけではなく、ひざや腰、最終的には全身にまでゆがみや痛みを引き起こし、健やかな毎日を妨げる原因となる可能性があります。当社は、小さなサインを見逃さず、トラブルをごまかさず、快適で健やかな生活を送っていただくために、通常の施術以外にもイベントの実施やSNSでの発信活動など、さまざまな施策を実施しています。

今回は佐渡で靴とフットケアの両面のスペシャリスト「足職人」として活躍する萩原氏を川崎に招き、足元から全身を健やかに整える"足のリフォーム"メソッドをご体験いただけます。

２、イベントについて

【開催概要】

・日程：2025年11月13日（木）・14日（金）

・時間：両日とも13:00～17:00（最終受付16:30）

・会場：ドクターネイル爪革命 川崎駅前店

（神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目三恵ビル９階／京急川崎駅より徒歩5分）

・対象者：どなたでもご参加可能です。※報道関係者様のご取材は13日のみ

・内容：足カウンセリング／靴フィッティング／インソール体験／マシン施術・テーピング実演 など

【内容詳細】

「足の歪み」や「靴の不適合」は、痛みだけでなく全身のバランスにも影響します。今回の体験会では、専門家が根本原因を解き明かし、本来の健康な足を取り戻すプロセスを体験いただけます。

（１）足のカウンセリング

足裏の状態・歩行や姿勢を丁寧に確認し、トラブルや履物との関係を分析します。

（２）靴のフィッティングチェック

普段お使いの靴の履き方・サイズ感をチェックし、トラブルの要因を探ります。

（３）原因を追求し、根本からの"足のリフォーム"体験

症状や状態に応じて、以下のような施術・体験を行います。

・お試し可能なオンリーワン・インソール体験（購入も可能）

・ドクターネイル爪革命独自開発「ハイドロフットスプレーマシン」を使用した足裏施術

・テーピングによる補正（骨格の歪み等が見られる場合)

上級シューフィッター 萩原 正人

佐渡市内唯一の「上級シューフィッター」。100年以上続く靴専門店「ドクターシューズ」を経営する傍ら、11年間でのべ1万人以上の足を計測・フィッティング。その経験から、靴だけでは解決できない足の痛みを根本からケアする必要性を痛感し、2023年にフットケアサロン「ドクターネイル爪革命佐渡佐和田店」を開業。現在は、靴とフットケアの専門家として、地域住民の健康寿命延伸を目的とした講演も行うなど、「佐渡に【生涯活躍】の足元革命を。」をミッションに活動している。

※上級シューフィッター：FHS「足と靴と健康協議会」が育成・

認定している、足に靴を合わせる技術者のこと。全国に約435名。

4、今後について

当社は今後も足元からはじまる健康づくりの大切さを広めるべく、今後も多様なメディア・場所を通じた情報発信を積極的に行ってまいります。

【会社概要】

当社は足と足爪のお悩みに寄り添うフットケア専門店「ドクターネイル爪革命」を国内200拠点でフランチャイズ展開しています。

変形した爪（巻き爪、肥厚爪など）、魚の目、タコ、かかとのひび割れ、かかとの厚くなった角質などのケアを行い、健やかな足元に導くことで、自分の足で自信を持っていきいきと人生を送ることができるようにサポートいたします。健やかな足元へ導くドクターネイル爪革命のケア、そしてフットケアの重要性を啓蒙するため、各店SNSを駆使した積極的な情報提供を行っています。

・総再生数950万回を超す公式YouTube：https://www.youtube.com/@dr.drnailjapanofficialacco904/videos

・本店Instagram：https://www.instagram.com/drnail_honten/

社名：在宅医療マッサージ株式会社

代表：飯田正人

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区堀之内町12番6号 2Ｆ

事業サイト：https://dr-nail-tenpo.jp/

設立年：2011年設立、2013年ドクターネイル爪革命開始

資本金：5,000万円