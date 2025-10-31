「ぷよぷよ」シリーズの情報をお届けする公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #4」11月2日（日）19時30分より配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ぷよぷよ」シリーズに関する情報をお届けする公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #4」を、2025年11月2日（日）19:30よりYouTubeにて配信します。

本番組は、「ぷよぷよ」シリーズでアルルやクルーク役を務める園崎未恵さんが番組MCを担当し、ゲストとともに盛りだくさんの内容でお送りします。

今回の放送は、りんご役の今井麻美さんをゲストにお迎えし、『ぷよぷよ!!クエスト』の最新情報やキャラクター紹介、ぷよっとニュースなどのコーナーをお届けします。

さらに、番組視聴後に、『ぷよぷよ!!クエスト』のゲーム内アイテムがもらえる特典もありますので、ぜひご視聴ください。

◆公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #4」

■配信日時：2025年11月2日（日）19:30

■視聴URL：YouTube：https://youtu.be/XO4OomGFEvo

※本番組は事前に収録した内容をプレミア公開でお届けします。

■出演者

MC：園崎未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）

ゲスト：

今井麻美さん（りんご役）

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田水紀

◆番組へのおたよりを大募集！

X（エックス）で番組へのおたよりを大募集します。メッセージ、イラスト、写真など形式は自由です。ハッシュタグ“#ぷよっとじかん”をつけて投稿し、ぜひ感想をお聞かせください！

■投稿方法：Xでハッシュタグ“#ぷよっとじかん”をつけて投稿

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代「ぷよぷよ」がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層の皆様に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2025年10月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 13.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。