サークレイス、第2回「学生ハッカソン＠Microsoft AI Co-Innovation Lab KOBE」にメンター・協賛企業として参画

サークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット、以下「当社」）は、2025年9月3日（水）～5日（金）にMicrosoft AI Co-Innovation Lab KOBEで開催された第2回「学生ハッカソン＠Microsoft 神戸AIラボ」に、メンターおよび協賛企業として参画しました。

本イベントは「神戸から社会課題や経営課題を解決できるデジタル人財の輩出」を目的に開催された産官学連携の共創プログラムです。「AIとどう共に進んでいくか」という今回のテーマに対し、学生たちは生成AIを活用した社会課題解決に挑戦し、企業から参加したメンターの支援を受けながら、短期間でアイデアを形にする実践的な取り組みを行いました。

■イベント概要

第2回「学生ハッカソン＠Microsoft 神戸AIラボ」は、Microsoft Corporation、神戸市、大学・企業などによる産官学が協力し、一般社団法人AI Co-Innovation Lab KOBE活用推進協議会の主催企業であるベニックソリューション株式会社の取りまとめのもと実施されました。Microsoft AI Co-Innovation Lab KOBEを舞台に、各大学から参加した学生がチームを組み、AIを活用した課題解決に挑戦。AIリテラシーの実践的な向上と、社会実装を見据えたプロトタイプ開発を目的に、3日間にわたって集中的なハッカソンが行われました。

■当社の参画内容

当社は、AI・データ活用支援事業の一環として、メンター・協賛・審査の三つの立場からイベントを支援しました。

メンターとして学生チームの開発を実務的観点からサポートしたほか、協賛企業として開会式にてAI分野への期待と応援メッセージを発信。さらに、審査員として最終プレゼンテーションを評価し、技術的実現性や社会的意義、創造性など、多面的な視点から総合的な審査を行いました。

当社は、Microsoftとの協力関係のもと、AI利活用を推進する企業としての姿勢を発信するとともに、学生と企業の橋渡し役として、社会実装型のAI共創を後押ししました。

■活動の様子と成果

期間中、すべてのチームが生成AIを活用したプロジェクトに取り組みました。

フードロス削減や投票行動支援など、社会的意義の高いテーマが多く、学生たちは短期間で課題設定から開発、デモ発表までをやり遂げました。

中でも注目を集めたのは、3Dプリンターを活用してAIを内蔵したペット型デバイスを開発したチームです。AIを組みこんだハードウェアのプロトタイプを短期間に作り上げた実現力が高く評価され、会場を大いに沸かせました。審査員からは、「実質2日間という短い期間でここまで形にしたエネルギーと発想力には驚かされた」との声が寄せられ、学生たちの熱意と実行力が高く称賛されました。

■今後の展望

当社は今後も、AIと社会課題解決を結びつける産官学連携型の共創イベントに積極的に参加し、次世代人材の育成と社会実装に資する実践知の共有に努めてまいります。

サークレイスについて

サークレイスは、2012年に株式会社パソナグループと当時英国ロンドンに拠点を置いていたTquila Ltd.との合弁会社として設立され、2022年4月には東京証券取引所グロース市場に上場しました。

「AI&Data Innovation」と「SaaSサービス」の2つの事業セグメントを展開しています。「AI&Data Innovation」では、SalesforceやServiceNow（※1）をはじめとする主要クラウドソリューションに加え、Microsoft、Anaplan、AWSなど幅広いテクノロジーを活用し、企業の経営高度化を支援しています。「SaaSサービス」では、海外人事労務に特化したクラウドプラットフォーム「AGAVE」を提供し、グローバルに展開する企業の人事・労務DXを推進しています。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月1日

資本金： 4億1,794万円（2025年9月30日現在）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

事業内容：

・DX（デジタルトランスフォーメーション）に関するコンサルティング

・ICTを活用した業務改善に関するコンサルティング

・自社SaaS製品（AGAVE）の開発、販売

・クラウドソリューション（Salesforce, ServiceNow※1, Anaplan, Microsoftなど）の導入における設計から開発、さらに定着化、保守・運用サポートまでのワンストップサービスの提供

※Salesforceは、Salesforce, Inc.の登録商標です。

※Anaplanは、Anaplan, Inc.の登録商標です。

※1：アオラナウ株式会社（当社連結子会社）との連携により対応可能です。

