【ターキッシュ エアラインズ】さらなる機材拡充・インフラ開発へ向け、Bank of Chinaより戦略的な資金調達を実施

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、Bank of China Turkey A.Ş.の手配により、Bank of China(中國銀行)との間で戦略的な資金調達取引を完了しました。今回の5年間の融資枠は総額29億人民元（約4億1,200万米ドル）にのぼり、同社の中核的な成長戦略を支えるものです。具体的には、機材拡充、事業拡大、イスタンブール空港における新施設およびインフラ開発プロジェクトへの投資などに充てられます。

この取引は、ターキッシュ エアラインズが資金調達源の多様化し、持続可能で包摂的な成長への取り組みを強化する中で、新たな節目となります。本融資は、Bank of China Turkey A.Ş.およびBank of Chinaマカオ支店が融資機関として調整を行ったものであり、トルコと中国の金融協力の強化をも意味しています。両国の長期的な戦略的イニシアチブとも一致する内容です。

ターキッシュ エアラインズ最高財務責任者（CFO）兼 取締役会および執行委員会メンバーであるムラット・シェケル准教授は、次のように述べています。

「今回の重要な資金調達を通じて、 Bank of Chinaとの協力関係を一層深めることができたことを大変嬉しく思います。ターキッシュ エアラインズは、持続的な成長とグローバル展開を追求する中で、同行のような国際的に高い信頼を得ている金融機関とのパートナーシップを非常に重視しています。今回の協力は、当社の財務基盤をさらに強化するだけでなく、トルコと中国の経済的・文化的な結びつきを深めることにもつながります。」

今回の取引は、ターキッシュ エアラインズが掲げる「革新的で多様な資金調達ソリューションを通じ、長期的な持続可能性を実現する」という戦略ビジョンを体現するものです。同社は今後も、世界的に信頼の厚い金融機関との協働を通じて財務戦略を推進し、2033年の創立100周年に向けて、機材および路線網のさらなる拡大を進めながら、世界の航空業界におけるリーダーシップを強化していく方針です。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、512機（乗客用と貨物用） を所有しており、世界131ヶ国355空港、国際線302路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7800本以上のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは www.staralliance.com(https://www.staralliance.com/en/home) をご覧ください。