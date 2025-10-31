（金津創作の森美術館）「長坂真護氏×Evans（エバンス）」スペシャルトークイベントの開催について

福井県あわら市

このたび金津創作の森美術館では、「長坂真護展 Still A BLACK STAR supported by セーレン」の関連イベントとして、スペシャルトークイベントを開催する運びとなりました。 本イベントでは、ガーナのアーティスト集団「BONBO STARS」のメンバーであるエバンス氏が、ガーナ・アグボグブロシーより来日し、美術家・長坂真護氏とともに、アートや夢、そして現地での活動やスラムの実情について語り合います。

■本展関連イベント

「長坂真護 × EVANS(エバンス)」スペシャルトークイベント

日時＝11月3日（月・祝）14:00～15:00

会場＝美術館 アートコア ミュージアム-1（BONBO STARS展示スペース前）

料金＝要展覧会観覧券・事前申込み不要

■「BONBO STARS」とは

長坂真護氏が主宰する「BONBO STARS」は、アフリカ・ガーナのスラム街「アグボグブロシー」を拠点に展開されるアートプロジェクトです。

プロジェクトの始まりは2019年で、長坂氏が建設した文化施設「MAGO E-WASTE MUSEUM」で、地元の若者たちがアート制作に参加したことがきっかけでした。彼らの中に眠る才能を見出し、「スラム街からスーパースターを生み出したい」という想いからBONBO STARSが誕生しました。

“BONBO”とは現地の言葉で「幸福な」「幸あれ」を意味し、彼らの希望の象徴でもあります。

作品は日本などで販売され、売上の10%が作家本人に還元される仕組みとなっており、これまでに200点以上が販売されました。収益は家の建設や学費、現地ギャラリーの運営などに活用されています。

このプロジェクトの成果を広く紹介するため、2025年4月～6月に東京・万世橋チューブにてBONBO STARS初の単独展覧会が開催され、12名の若手アーティストによる約50点の作品が並び、初期の作品から現在に至るまでの変化を通じて、彼らの成長と挑戦の軌跡が紹介されました。

※「BONBO STARS」の作家や作品については下記サイトをご参照ください。

https://magogallery.online/pages/artist

■展覧会開催概要

展覧会「長坂真護展 Still A BLACK STAR supported byセーレン」

会 期 2025年10月18日(土) ～ 12月14日(日)

10:00～17：00 (最終入場16：30)

月曜休館（祝日開館、翌平日休館）

会 場 金津創作の森美術館 アートコア、野外美術館ほか

料 金 一般 300円(200円)、65歳以上・障がい者150円

高校生以下、障がい者の介護者(当該障がい者1人につき1人)無料

※（ ）は20名以上の団体料金

★観覧料の一部は、ガーナでの支援活動に活用されます。

主 催：（公財）金津創作の森財団

共 催：あわら市、あわら市教育委員会

後 援：福井県、（公財）福井県文化振興事業団、福井新聞社、北國新聞社、北日本新聞社、ＦＢＣ、福井テレビ、

MRO北陸放送、ＦＭ福井、福井ケーブルテレビ・さかいケーブルテレビ、（一社）あわら市観光協会、

月刊URALA編集室

本件に関するお問合せ先

(公財)金津創作の森財団 （担当：田中(学芸課)）

電話：0776-73-7800 E-mail. artcore@sosaku.jp