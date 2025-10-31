株式会社クエイルが新築オフィスビルへ移転増設！鹿児島市と立地協定を締結！

鹿児島市



鹿児島市は、若者が地元で働きたいという希望が叶うよう地域の稼ぐ力を強化するとともに、街なかへのICT企業の立地促進に取り組んでいます。



■株式会社クエイルとの立地協定式


　日　　時　　令和７年１０月２９日（水）１５時３０分～１５時５０分


　場　　所　　鹿児島市役所応接室


　出 席 者　　企　　業　…　池田　武尚　株式会社クエイル 代表取締役


　　　　　　　鹿児島市　…　下鶴　隆央　市長


　　　　　　　立 会 人 　…　木村　仁士　鹿児島県商工労働水産部 次長



（写真）立地協定式の様子





■株式会社クエイルの概要


　株式会社クエイルは、平成２５年１１月に設立し、現在はＡＷＳを中心としたクラウドアプリケーションの開発・構築、Ｗｅｂサイト制作、ＵＩ／ＵＸデザイン等の事業を展開しています。


平成２６年４月にソーホーかごしまへ移転し、更にソフトプラザかごしま（現mark MEIZAN）での活動を経て、平成３０年に現在の拠点である鹿児島中央ビルディングへ移転の際に鹿児島市と１回目の立地協定を締結しました。


　令和６年１０月に株式会社アピリッツグループへジョインし、地方拠点としての役割を担い、グループ全体のシナジーを活かしつつ、地方課題の解決のため新たなＳａａＳプロダクト事業の立ち上げにも挑戦するなど事業拡大を進めています。


　今回、リクルート面の強化や今後福岡など九州圏内の事業展開を見据えて、交通アクセスの良い鹿児島中央駅エリアに事業所を移転増設します。今後、鹿児島市内におけるＩＣＴ産業の活性化及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。



■移転増設する「株式会社クエイル 本社」の概要


　(1) 所在地：鹿児島市上之園町25番4号 鹿児島甲南スクエア6階


　(2) 事業所面積：282.87平方メートル （85.56坪）


　(3) 操業開始：令和7年11月


　(4) 従業員数(計画)：従業員数46人（うち新規雇用者数30人）※5年目


　(5) 事業内容：ＡＷＳクラウドアプリケーション企画・開発・保守・運用


　　　　　　　　スマホ・Ｗｅｂアプリケーションの企画・開発・保守・運用


　　　　　　　　Ｗｅｂサイト企画・構築、ＵＩ／ＵＸ設計・デザイン



■関連ＵＲＬ


https://quail.co.jp/



鹿児島市は、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業、製造業などで進出する企業を全力で支援します！！



