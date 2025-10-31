【苗場スキー場・かぐらスキー場】苗場ドラゴンドラ・田代ロープウェー山全体の紅葉が見頃ピークに！2つの日本一を紅葉と楽しむ！

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新潟県南魚沼郡湯沢町に位置する苗場スキー場・かぐらスキー場（所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町三国 支配人：大塚 裕司）周辺では、10月30日(木)12時現在、山全体の紅葉が見頃ピークを迎えております。

今年の紅葉は夏の猛暑の影響で、全国的に見頃が遅れている状況のなかで、苗場・かぐら周辺では10月に入り、急激な寒暖差が訪れたことや、この数日間で朝晩と日中の気温差が10℃以上開いた日が続いたこともあり、山頂から山麓にかけての色づきが一気に進みました。寒暖差の影響で、田代高原周辺では、10月29日(水)に初冠雪を確認しました。苗場ドラゴンドラでは、10月下旬～11月にかけて、苗場ドラゴンドラ山麓付近（標高約900ｍ）の「カラマツ」が見頃を迎え、その姿を黄金色に変えていきますので、期間を通して最終日まで紅葉狩りを楽しむことができます。

苗場スキー場では、「苗場ドラゴンドラ」に乗って日本最長5,481ｍの長さにわたる紅葉の絶景をお楽しみいただけるとともに、日本一の瞬間地上高230mの高さを誇る、かぐらスキー場「田代ロープウェー」を相互に乗り継ぐことで、2つの日本一を一度に味わう周遊ルートを満喫することができます。

田代ロープウェーから見る二居湖(ふたいこ)ドラゴンドラから見る二居湖(ふたいこ)14号柱付近の紅葉のようす

〇本日の様子はこちら（撮影時間：2025年10月30日(木) 12:00NOON頃）

URL: https://6.gigafile.nu/1104-1db13b5450978ad26b6f0e807891ba50

10月29日(水)に撮影した、雨上がりのようす(Youtube)

→URL:https://youtu.be/ThK7v4Jpe7o?si=tLzljx5oZ4wszYRK

■苗場ドラゴンドラ・田代ロープウェー営業のご案内

【営業期間】苗場ドラゴンドラ：2025年11月9日(日)まで 田代ロープウェー：2025年11月3日(月・祝)まで

【運行時間】9:00A.M.～3:00P.M.最終受付（下り最終4:00P.M.）

【料 金】1名さま（往復乗車券、らくらくリフト、苗場-田代連絡バス、消費税込）

おとな\3,800 小学生\2,200 （未就学児はおとな1名の同行につき1名まで無料）

ペット乗車 有料往復\1,000

※1枚の乗車券で、苗場ドラゴンドラ往復、田代ロープウェー往復、苗場ドラゴンドラ→田代ロープウェーの片道乗車、田代ロープウェー→苗場ドラゴンドラの片道乗車の、４つのルートを選んでご利用いただけます。

【標 高】ドラゴンドラ山麓駅：921ｍ、ドラゴンドラ山頂駅：1,346ｍ、標高差：425ｍ

※状況により、運行内容を変更する場合がございます。