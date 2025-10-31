「黒フェス2025 ～白黒歌合戦」主宰・松崎しげるからTV初放送に向けて、コメント動画が到着！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(C)2025 Paramount Pictures. (C) 2023 Skydance Productions, LLC. All Rights Reserved.

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する、日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、1986年の開局から来年40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」にチャンネル名を変更し生まれ変わりました！今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーに、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。





11月は、今年9月6日 (96＝クロの日)に東京の豊洲ＰＩＴで開催された松崎しげる主催の音楽の祭典「黒フェス2025 ～白黒歌合戦」を「BS１０プレミアム」にて独占初放送！「白黒歌合戦」がテーマで、松崎しげるをはじめ、出演したももいろクローバーＺ、大友康平、加藤登紀子、など白黒チームに分かれて激突いたします！またジャンルを超えた、豪華共演による一日限りの熱いステージを独占放送！この「黒フェス」は2015年にデビュー45周年の際に「松崎しげる デビュー45周年『黒フェス』～白黒歌合戦～」としてスタート。今年で11回目の開催となった『黒フェス2025』は、オープニングアクトの花見桜こうきを皮切りに、フェスのトップバッターとして加藤登紀子が「百万本のバラ」を披露し、黒を基調としたコスチュームに身を包んだASPやsis/T、歌心りえ、そして大友康平が「あの鐘を鳴らすのはあなた」「ｆｆ（フォルテシモ）」のヒットナンバーで会場を大いに沸かす。そしてトリ前には、黒フェス出場の皆勤賞ともなる、ももいろクローバーZが「走れ！ -ＺＺ ｖｅｒ.-」など全力のパフォーマンスを披露。大トリには、御大・松崎しげるが「もしもピアノが弾けたなら」「愛のメモリー」でフェスを締めくくる！そしてこの度主宰の松崎しげるから、TV初放送に向けてコメントが到着！ぜひご期待ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tGMea8zL8Hs ]

《独占初放送！》黒フェス2025 ～白黒歌合戦

放送日時：11月9日(日)よる6:00／11月22日(土)午前10:00 ほか

(C)2025 Paramount Pictures.松崎しげる主催「黒フェス」白黒歌合戦を独占放送！ももクロ、大友康平ら豪華出演者がチームで激突する熱いステージをお届けします。

