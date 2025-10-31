ライドコミックス10月最新刊2025年10月31日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』、月刊Webコミック誌『コミックライドアドバンス』で連載中のライドコミックス『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7』を2025年10月31日に発売いたします。

『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』は最終巻となります。ぜひ紙・電子書籍でお楽しみください。

彼女は言う。 『お願いです。私の黒歴史絶対に見ないでください』

聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：久保田美冬 ／原作：青季ふゆ ／キャラクター原案：ボダックス

発売日：2025年10月31日

ISBN：9784867168622

https://release.comicride.jp/comics/book/1983

WEBコミック誌「コミックライド2025年3月号～9月号」同単話版1話～6話を収録しています。

あらすじ

男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、

この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。



それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。



そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、

奇跡のような力で人々を癒し、

誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。



聖女様になれば自分にも友達ができる――。

年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に

胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。

それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。



友達０人！自己肯定感０％！！

攻撃魔法以外オール０点のポンコツ少女が巻き起こす

最強伝説、その始まりの物語――！

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/559b89c0a7d65

雄の浪漫てんこ盛りの異世界ファンタジー、終幕!!

せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：ブッチャーU ／原作：ムンムン ／キャラクター原案：水龍敬

発売日：2025年10月31日

ISBN：9784867168608

https://release.comicride.jp/comics/book/1984

WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年2月号～6月号」同単話版63話～67話を収録しています。

あらすじ

王国騎士団が不在の中、王都を襲うエルフたち。

タウロの家の世界樹を狙って総力戦が始まった。

死力を尽くして王都を守るタウロたちの結末は――。

『せっかチ』ついに最終巻！

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/f9fe974ba913f

シリーズ累計50万部突破!!

奪われた自由、踏みにじられた尊厳。必ず取り戻す、アナタのために――！

脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：真鍋譲治 ／原作：すかいふぁーむ ／キャラクター原案：大熊猫介

発売日：2025年10月31日

ISBN：9784867168615

https://release.comicride.jp/comics/book/1985

WEBコミック誌「コミックライドアドバン2025年3月号、5月号、7月号～10月号」掲載。

同単話版33話～38話を収録しています。

あらすじ

枢機卿キラエムとの聖戦に見事勝利し、神国の統治者となったリントは

テイマーの師であるフレーメルのギルドマスター・クエルの元を訪れる。

そこで、リントはビハイド辺境伯がテイマーを憎む本当の理由を知る。



その真実は、ある一人の女性を理不尽な運命に縛り付けるもので――。



強い女の子たちをテイムして最強パーティを作る、

法律スレスレの冒険譚第7巻！！

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/eb5d8da029ecc

