ライドコミックス10月最新刊2025年10月31日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』、月刊Webコミック誌『コミックライドアドバンス』で連載中のライドコミックス『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7』を2025年10月31日に発売いたします。
『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』は最終巻となります。ぜひ紙・電子書籍でお楽しみください。
彼女は言う。 『お願いです。私の黒歴史絶対に見ないでください』
聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：久保田美冬 ／原作：青季ふゆ ／キャラクター原案：ボダックス
発売日：2025年10月31日
ISBN：9784867168622
https://release.comicride.jp/comics/book/1983
WEBコミック誌「コミックライド2025年3月号～9月号」同単話版1話～6話を収録しています。
あらすじ
男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、
この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。
それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。
そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、
奇跡のような力で人々を癒し、
誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。
聖女様になれば自分にも友達ができる――。
年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に
胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。
それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。
友達０人！自己肯定感０％！！
攻撃魔法以外オール０点のポンコツ少女が巻き起こす
最強伝説、その始まりの物語――！
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/559b89c0a7d65
雄の浪漫てんこ盛りの異世界ファンタジー、終幕!!
せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：ブッチャーU ／原作：ムンムン ／キャラクター原案：水龍敬
発売日：2025年10月31日
ISBN：9784867168608
https://release.comicride.jp/comics/book/1984
WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年2月号～6月号」同単話版63話～67話を収録しています。
あらすじ
王国騎士団が不在の中、王都を襲うエルフたち。
タウロの家の世界樹を狙って総力戦が始まった。
死力を尽くして王都を守るタウロたちの結末は――。
『せっかチ』ついに最終巻！
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/f9fe974ba913f
シリーズ累計50万部突破!!
奪われた自由、踏みにじられた尊厳。必ず取り戻す、アナタのために――！
脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：真鍋譲治 ／原作：すかいふぁーむ ／キャラクター原案：大熊猫介
発売日：2025年10月31日
ISBN：9784867168615
https://release.comicride.jp/comics/book/1985
WEBコミック誌「コミックライドアドバン2025年3月号、5月号、7月号～10月号」掲載。
同単話版33話～38話を収録しています。
あらすじ
枢機卿キラエムとの聖戦に見事勝利し、神国の統治者となったリントは
テイマーの師であるフレーメルのギルドマスター・クエルの元を訪れる。
そこで、リントはビハイド辺境伯がテイマーを憎む本当の理由を知る。
その真実は、ある一人の女性を理不尽な運命に縛り付けるもので――。
強い女の子たちをテイムして最強パーティを作る、
法律スレスレの冒険譚第7巻！！
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/eb5d8da029ecc
コミックライド
ライドコミックノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
「ライドコミックス」は、マイクロマガジン社が発行している
次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、
多彩なオリジナル作品をラインナップするコミックレーベルです。
ライドコミックスの作品は、マイクロマガジン社が誇る
5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
コミックライド：https://www.ride.comicride.jp/
コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE
コミックライドアドバンス
ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！
「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。
コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/
コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv
ライコミ
ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!
コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
ライコミ：https://comicride.jp/
ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！