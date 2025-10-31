ライドコミックス10月最新刊2025年10月31日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』、月刊Webコミック誌『コミックライドアドバンス』で連載中のライドコミックス『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7』を2025年10月31日に発売いたします。


『せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11』は最終巻となります。ぜひ紙・電子書籍でお楽しみください。




彼女は言う。 『お願いです。私の黒歴史絶対に見ないでください』





聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：久保田美冬 ／原作：青季ふゆ ／キャラクター原案：ボダックス


発売日：2025年10月31日


ISBN：9784867168622


https://release.comicride.jp/comics/book/1983


WEBコミック誌「コミックライド2025年3月号～9月号」同単話版1話～6話を収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/278



あらすじ

男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、
この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。

それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。



そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、
奇跡のような力で人々を癒し、
誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。

聖女様になれば自分にも友達ができる――。
年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に
胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。
それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。

友達０人！自己肯定感０％！！
攻撃魔法以外オール０点のポンコツ少女が巻き起こす
最強伝説、その始まりの物語――！



試し読みはこちら！


https://comicride.jp/episodes/559b89c0a7d65




雄の浪漫てんこ盛りの異世界ファンタジー、終幕!!





せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい THE COMIC 11


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：ブッチャーU ／原作：ムンムン ／キャラクター原案：水龍敬


発売日：2025年10月31日


ISBN：9784867168608


https://release.comicride.jp/comics/book/1984


WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年2月号～6月号」同単話版63話～67話を収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/277



あらすじ

王国騎士団が不在の中、王都を襲うエルフたち。
タウロの家の世界樹を狙って総力戦が始まった。
死力を尽くして王都を守るタウロたちの結末は――。
『せっかチ』ついに最終巻！



試し読みはこちら！


https://comicride.jp/episodes/f9fe974ba913f




シリーズ累計50万部突破!!


奪われた自由、踏みにじられた尊厳。必ず取り戻す、アナタのために――！





脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 7


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：真鍋譲治 ／原作：すかいふぁーむ ／キャラクター原案：大熊猫介


発売日：2025年10月31日


ISBN：9784867168615


https://release.comicride.jp/comics/book/1985


WEBコミック誌「コミックライドアドバン2025年3月号、5月号、7月号～10月号」掲載。
同単話版33話～38話を収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/279



あらすじ

枢機卿キラエムとの聖戦に見事勝利し、神国の統治者となったリントは
テイマーの師であるフレーメルのギルドマスター・クエルの元を訪れる。
そこで、リントはビハイド辺境伯がテイマーを憎む本当の理由を知る。

その真実は、ある一人の女性を理不尽な運命に縛り付けるもので――。

強い女の子たちをテイムして最強パーティを作る、
法律スレスレの冒険譚第7巻！！



試し読みはこちら！


https://comicride.jp/episodes/eb5d8da029ecc




