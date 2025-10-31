R18企画！モリマンのマン談観覧車が11/1より運行開始！

ＪＬＬリテールマネジメント株式会社

ノルベサ屋上観覧車nORIA（ノリア）で、札幌よしもと所属の人気お笑い芸人「モリマン」のふたりが織り成す渾身のマン談が聞ける特別ゴンドラを期間限定で運行します。

【イベント概要】

モリマンのマン談観覧車

期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

人気お笑い芸人「モリマン」によるマン談は、内容の「エグみ」により「初級」と「上級」の2パターンのゴンドラに分かれています。あの人気芸人の〇〇〇の話や、あの有名コンビCのEさんのエピソードなど、まるでスナックにいるかのような爆笑マン談とともに、ディープな「すすきの」を体感してみてください。

URL https://www.norbesa.jp/noria/moriman/

【乗車料金】

初級のみ 1,300円

初級・上級セット 1,500円

※ゴンドラ内の音声放送です。

※年齢制限があり18歳以下の方はご乗車できません。

【会場概要】

施設名 ：ノルベサ

所在地 ：〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5 ノルベサ7F

アクセス：札幌市電山鼻線 狸小路駅 徒歩2分

札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅 徒歩2分

管理運営：JLLリテールマネジメント株式会社