HOMEGAMEによるドラえもんアパレルコレクションが10月31日（金）発売開始！
ドラえもん｜HOMEGAME
ドラえもんとセレクトショップ「HOMEGAME」によるアパレルコレクションが登場！
背面にドラえもんとドラミの大判刺繍を施した表面と、BLACKベースのモノトーンでまとめた裏面、2つの表情を楽しめる本格リバーシブルスーベニアジャケットをはじめ、柔らかな色合いで仕上げたリンガーTEEや、シンプルでさまざまなシーンにマッチするハットなど、世代を超えて愛されるアイテムをラインナップ。
DORAEMON REVERSIBLE SOUVENIR JACKET
COLOR : MULTI
SIZE : S-XXL
PRICE : \35,200-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるスペシャルスーベニアジャケット。
リバーシブル仕様で、ブルーを基調とした面には胸元に「ドラえもん」のタイトルロゴと逆立ちしたドラえもん、背面にはドラえもんとドラミを大判刺繍でデザインしている。
一方、ブラックベースのモノトーン面では、フロントにHOMEGAMEロゴとタイトルロゴを刺繍し、袖にはひみつ道具、背面には主要キャラクター5名を大胆に刺繍。
DORAEMON HOPTER TEE
COLOR : WHITE/BLACK
SIZE : S-XXL
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるコラボレーションTシャツ。
HOMEGAMEのロゴの上を、ひみつ道具「タケコプター」で飛ぶドラえもんを描いたグラフィックをプリント。
身幅や袖丈をややゆったりめに設定したオリジナルボディを採用し、リラックス感のある着心地に仕上げている。
DORAEMON POCKET TEE
COLOR : WHITE/BLACK
SIZE : S-XXL
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるコラボレーションTシャツ。
ポケットから顔を覗かせるようにプリントされたドラえもんが特徴で、ポケット上にはHOMEGAMEロゴをプリント。
身幅や袖丈をややゆったりめに設定したオリジナルボディを採用し、リラックス感のある着心地に仕上げている。
DORAEMON RINGER TEE
COLOR : WHITE/LIGHT BLUE
SIZE : S-XXL
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるリンガーTシャツ。
片手で逆立ちするドラえもんをシンプルにデザインした一枚で、身幅や袖丈をやや大きめに設定したオリジナルボディを採用している。
DORAEMON DORAMI RINGER TEE
COLOR : WHITE/GRAY
SIZE : S-XXL
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるリンガーTシャツ。
微笑むドラえもんとドラミをシンプルにデザインした一枚で、身幅や袖丈をややゆったりめに設定したオリジナルボディを採用し、リラックス感のある着心地に仕上げている。
DORAMI RINGER TEE
COLOR : WHITE/YELLOW
SIZE : S-XXL
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるリンガーTシャツ。
頬杖をついて寝転ぶドラミをシンプルにデザインした一枚で、身幅や袖丈をやや大きめに設定したオリジナルボディを採用している。
LOGO SNAPBACK CAP
COLOR : BLACK/NAVY
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \6,600-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるスナップバックキャップ。
フロントパネル内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴。
フロントにドラえもんのタイトルロゴをシンプルにデザインし、サイドには寝転んで微笑むドラえもんを刺繍。
背面のスナップバックでサイズ調整が可能。
DORAEMON DORAYAKI SNAPBACK CAP
COLOR : BLACK/NAVY
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \6,600-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるスナップバックキャップ。
フロントパネル内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴。
大好物のどら焼きを前に微笑むドラえもんを刺繍。
背面のスナップバックでサイズ調整が可能。
HANDSTAND SNAPBACK САР
COLOR : BLACK/BLUE
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \6,600-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるスナップバックキャップ。
フロントパネル内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが特徴。
片手で逆立ちするドラえもんをフロントにシンプルにデザインし、背面にはドラえもんのタイトルロゴが刺繍。
背面のスナップバックでサイズ調整が可能。
LOGO BALL CAP BLACK
COLOR : BLACK/SKY BLUE/KHAKI
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるベースボールキャップ。
フロントに芯を入れず、柔らかな被り心地に仕上げたカジュアルタイプのベーシックなキャップ。
フロントにドラえもんのタイトルロゴを刺繍したシンプルなデザインで、背面のアジャスターでサイズ調整が可能。
HOPTER BALL CAP
COLOR : BLACK/NAVY/BEIGE
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるベースボールキャップ。
フロントに芯を入れず、柔らかな被り心地に仕上げたカジュアルタイプのベーシックなキャップ。
HOMEGAMEのロゴの上を、ひみつ道具「タケコプター」で飛ぶドラえもんを刺繍で表現したデザイン。
背面のアジャスターでサイズ調整が可能。
HANDSTAND BALL CAP
COLOR : BLACK/NAVY/SKY BLUE
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるベースボールキャップ。
フロントに芯を入れず、柔らかな被り心地に仕上げたカジュアルタイプのベーシックなキャップ。
片手で逆立ちするドラえもんをフロントにシンプルにデザインし、サイドには筆記体調の書体で「Doraemon」の刺繍を施している。
背面のアジャスターでサイズ調整が可能。
DORAEMON DORAMI BALL CAP
COLOR : BLACK/WHITE/BEIGE
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるベースボールキャップ。
フロントに芯を入れず、柔らかな被り心地に仕上げたカジュアルタイプのベーシックなキャップ。
微笑むドラえもんとドラミを刺繍で表現したデザイン。
背面のアジャスターでサイズ調整が可能。
DORAMI BALL CAP
COLOR : BLACK/LIME/YELLOW
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるベースボールキャップ。
フロントに芯を入れず、柔らかな被り心地に仕上げたカジュアルタイプのベーシックなキャップ。
頬杖をついて寝転ぶドラミをフロントにシンプルにデザインし、サイドには筆記体調の書体で「Dorami」の刺繍を施している。
背面のアジャスターでサイズ調整が可能。
DORAEMON BUCKET HAT
COLOR : BLACK/KHAKI
SIZE : ONE SIZE
PRICE : \5,500-(IN TAX)
-Product Description-
時代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、セレクトショップ「HOMEGAME」によるバケットハット。
フロントに寝転んで微笑むドラえもんを刺繍。
ベーシックでクセのない形のコットンハットで、幅広いスタイルに合わせやすい一枚。
ドラえもん
「藤子・F・不二雄」による国民的アニメ。
22世紀の未来からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんと、勉強もスポーツも苦手な小学生・野比のび太が繰り広げる日常生活を描いた作品。日本のみならず、海外でも東アジアや東南アジアを中心に高い人気を誇っている。2025年３月７日に記念作品『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が公開。
HOMEGAME【ホームゲーム】
日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。
東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。
スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。
〈販売サイト〉
