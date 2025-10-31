シリーズ最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』2026年3月13日(金)発売予定。本日より予約開始！
「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』(Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam)は、2026年3月13日(金)に発売予定。本日より各デジタルストアにて限定特典が付いたダウンロード版の予約を開始したことをお知らせいたします。
ゲーム本編とデラックスキットがセットになった「デラックスエディション」や、さらにDLCパックもセットになった「プレミアムデラックスエディション」をご用意しております。
通常版のパッケージソフト(Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5)も発売いたします。予約につきましては順次開始されますので、各店舗にてご確認をよろしくお願いいたします。
また、カプコンオフィシャルショップ「イーカプコン」では、パッケージ版とゲーム内に登場する「ルディ」の大きくてかわいいぬいぐるみがセットになったオリジナルセットの予約を開始しております。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリー紹介映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GZFoXzkXTp0 ]
本日より予約開始！
各デジタルストアでは限定特典付きのダウンロード版商品を順次予約受付中です。
【限定特典】エレーヌの衣装「蒼鱗の王女」
レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！
※ダウンロード版(Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S)の限定特典は、日本時間2026年3月12日(木)23:59までに製品版を購入した方が対象です。
※ダウンロード版(Steam)の限定特典は、日本時間2026年3月13日(金)12:59までに製品版を購入した方が対象です。
※パッケージ版は数量限定特典となります。パッケージ版に付属する限定特典ダウンロードコードの有効期間は、2027年3月12日(金)23:59までで1回のみ使用可能です。
※キャラクターの衣装は見た目だけを変更するものです。衣装の変更はゲームを進行することで可能となります。
※本特典は、後日別途入手できる場合があります。
【スタンダードエディション】
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編
■限定特典「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」
価格：8,990円（税込）
【デラックスエディション】
ゲーム本編と「デラックスキット」がセットになったデラックスエディションが登場！
【セット内容】
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編
■デラックスキット
・追加サイドストーリー「ルディ編」
・スペシャル着せ替えセット
■限定特典「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」
価格：10,990円（税込）
※一部のコンテンツは、ゲームを進行することで使用可能となります。
※追加サイドストーリー「ルディ編」は2026年秋頃に配信予定です。
【プレミアムデラックスエディション】
ゲーム本編に「デラックスキット」と「DLCパック」がセットになったプレミアムデラックスエディションが登場！
【セット内容】
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編
■デラックスキット
・追加サイドストーリー「ルディ編」
・スペシャル着せ替えセット
■DLCパック
■限定特典「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」
価格：11,990円（税込）
追加サイドストーリー「ルディ編」とは
【ストーリー】
先祖代々、王家に仕えてきたロイヤルアイルーであるルディのサイドストーリーが楽しめます。
ある日ルディが主人公からタマゴ石の同行調査の依頼を受けて、向かった先に待ち受けていたものは・・・？
※追加サイドストーリー「ルディ編」は2026年秋頃に配信予定です。
※一部のコンテンツは、ゲームを進行することで使用可能となります。
※本DLCは「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスキット」にも含まれております。
概要は今後の続報をお待ちください。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』パッケージ版
Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5は、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のパッケージ版を2026年3月13日(金)に発売いたします。
希望小売価格：8,990円（税込）
Nintendo Switch 2 パッケージ版について
*Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）については、以下が必要になります。
・インターネット接続環境
・30GB以上の空き容量
更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされます。詳しくは以下をご確認ください。
https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/key-card/index.html
【ロイヤルアイルーエディション】
カプコンオフィシャルショップ「イーカプコン」では、パッケージ版とゲーム内に登場する「ルディ」の大きくてかわいいぬいぐるみがセットになったオリジナルセットの予約を開始。「ルディ」のぬいぐるみは単品での販売もございます。
※ぬいぐるみの画像はイメージです。
Nintendo Switch 2 / PlayStation(R)5『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ ロイヤルアイルーエディション』
価格：13,940円（税込）
詳細はカプコンオフィシャルショップ「イーカプコン」をご確認ください。
https://www.e-capcom.com/
3種のamiibo(TM)が2026年3月13日(金)に発売予定！
Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のゲーム内でamiiboをタッチする事で、レウスは「主人公の重ね着：蒼鱗レウス装備」、レウスVは「主人公の重ね着：蒼鱗レウスV装備」が、ルディについては「ルディコーデ：ブーブーポップ」が入手できます。また、1日1回amiiboをタッチする事でゲーム内アイテムがもらえます。
【発売日】
2026年3月13日(金)予定 ※ソフトと同日発売予定
・amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
・amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
・amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
【価格】
オープン価格
【特典】
主人公の重ね着：蒼鱗レウス装備
主人公の重ね着：蒼鱗レウスV装備
ルディコーデ：ブーブーポップ
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※主人公の重ね着、ルディコーデは見た目だけを変更するものです。
※発売日は予告なく変更することがあります。
セーブデータ連動特典
特定の「モンスターハンター」シリーズのセーブデータがゲーム機本体に保存されている場合、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編を起動すると、主人公の見た目を変更できる「重ね着」が手に入ります。
【セーブデータ連動特典の対象タイトル】
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
『モンスターハンターライズ』
*『モンスターハンター ストーリーズ』『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（Nintendo Switch、PlayStation(R)4、Steam）は好評発売中です。
*『モンスターハンター ストーリーズ』『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（Xbox One）は2025年11月14日(金)発売予定で、ただいま特別価格にて予約受付中です。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の最新ゲーム情報
新たな登場キャラクター
ガウル
CV：竹内英治
オトモン：レギン（レイギエナ）
レンジャー隊創設メンバーの一人で、副隊長として直属のオトモアイルーとともにレンジャー隊を陰から支えている。植生学の第一人者で、調合を得意とする。一族が長くアズラルに仕えており、国への忠誠心は強く、国王からの信頼も厚い。
メルロ
CV：越後屋コースケ
ガウルのオトモアイルー。ガウル直属の諜報部隊・草影（くさかげ）の一員として、ガウルの命のもと、調査や伝達係の役目を果たす。
オオパ
CV：山崎たくみ
オトモン：チロ（プケプケ）
ライダー人生の大半をモンスター研究に捧げるほどに熱心で、その知見は歩くモンスター図鑑と一目置かれている。自らの好奇心の赴くままに行動し、過去にはアズラルの外に旅に出たこともある。
キート
CV：森千晃
オトモン：グーニャ（グラビモス）
アマラとともにレンジャー隊を創設したメンバーの一人。地質調査に長け、爆弾・爆薬に精通している。10年前、アズラルを去ったアマラが何をなそうとしていたのか、その答えを知るために主人公と旅路を共にすることを決める。
フィーロ
CV：坂詰貴之
ビュリオン女王に忠誠を誓い、側近として実働面を指揮する。その裏で、各地に諜報員を派遣するなど、ビュリオンの国力を強めるために暗躍する。エレーヌと共に使節としてアズラルに来訪し、アズラル王に対して北限を越える提案を行うが、拒否される。
ヴァンデュラ
CV：松川裕輝
亡国戦争後に取り決められた「約錠」に基づいて、護り獣・マガイマガドとともに北限の関を護っている竜人。主人公と蒼鱗レウスの姿を見て、10年前、アズラルを出たアマラに姿を重ねる。
コウ＆守神ガルク
CV：廣田悠美
ガルクを守神とする狗守村（いぬもりむら）の長。石化現象の進行によって住む土地を追われ、北限近くに集落を築いた。守神ガルクが亡くなったあとは、一族も朽ちるという未来を受け入れようとしていたが……。
守神ガルク：主人のために身を挺するその献身性から、狗守村では「守神」と崇められている。優れた運動能力と知能を持ち、青い毛並みが特徴の牙獣種。代々、守神ガルクは狗守村に侵攻するモンスターへ果敢に立ち向かっていたが、石化現象による生態系の影響もあり、最後の一頭を残すのみとなってしまった。
ライダーと絆を結び共存するモンスター「オトモン」を紹介！
レギン
ガウルのオトモンのレイギエナ。ガウルとともに主人公の旅路をサポートする。
レイギエナの特徴：強風の中でも優雅に飛行することから、「風漂竜」と呼ばれる飛竜。
全身から冷気を放ち、獲物の動きを鈍らせながら狩りを行う。脚の骨格と爪は、物を掴んで捕らえることに特化した形状をしている。交戦時は常に相手よりも高い位置を取ろうと滞空して戦うため、最も相手を攻撃しやすい足の爪が発達したのだという。
チロ
オオパのオトモンで、食いしん坊なプケプケ。羽毛をなでてくるファンがいるくらいに人慣れしている。
プケプケの特徴：森林地帯に棲息する鳥竜種。体内に毒液を持つため「毒妖鳥」とも呼ばれる。伸縮する舌を鞭のように振るい、食物を搦め取るように掴み捕食する。弱い者には強気だが、強敵には弱腰になる一面も。プケプケは、食べたものを袋状の顎や尾に溜め込む習性を持つ。外敵と交戦する際に、その溜めた植物を、体内の毒袋で生成した毒液と化合させ、口から放ち攻撃する。
グーニャ
キートのオトモンのグラビモス。岩を食することから、レンジャー活動とは別に、地質や鉱石を調査するキートのフィールドワークに同行することも多い。
グラビモスの特徴：高温の地域に棲息する大型の飛竜種。「鎧竜」の別名に相応しい重厚な外殻を持つ。火山岩や紅蓮石といった爆発性のある鉱石を含有した岩を好んで食し、多くのエネルギーを得ているようだ。優れた耐熱性を誇る外殻と、熱伝導率を低下させる巨大な体躯、そして身体の中心部に集中した内臓。これらの特性により短時間ながら、溶岩内の潜行をも可能にしている。
■主人公たちの前に立ちはだかる強大なモンスター
凶異ヤマツカミ
空に浮かぶ巨大な古龍。大地を喰らい、森を一呑みにするといわれ、肥沃な土地を求めてさまよっている。山の如き巨大さと、樹木が背に繁茂した異様な姿から、「浮岳龍」と呼ばれる。体の一部が石化しており、カナルタ深林に長く留まり続けていることから、狗守村では「自然そのもの」と恐れられているモンスター。
■ゲームシステム
サイドストーリー
レンジャーの仲間と主人公が紡ぐ、もうひとつの物語、それがサイドストーリーだ。それぞれの人物ごとにスポット（焦点）を当てたストーリーが展開し、その人物をより深く知ることができる。さらに、サイドストーリーを進めていくと、ゲーム攻略に役立つエピソード報酬がもらえる他、レンジャーの使える得意武器種やオトモンが増えたり、特技や能力が強化されたりと、パーティーの戦力面も充実していく。
キャラクタークリエイション
本作では、ゲームをはじめから遊ぶ際にキャラクタークリエイションが可能だ。スタイルや髪型、肌の色などを選び、主人公を自分好みの見た目にカスタマイズできる。
クリエイションは、ゲームを進めている最中でも、レンジャー隊の拠点「ベース」で、カスタマイズしなおすことができる。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリー
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
商品概要
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版 スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
・ダウンロード版 デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
・ダウンロード版 プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版 通常版 希望小売価格 8,990円（税込）
*パッケージソフトはNintendo Switch 2 、PlayStation(R)5のみ
イーカプコン オリジナルセット
・パッケージ版 ロイヤルアイルーエディション 販売価格 13,940円（税込）
予約受付中！
詳細は公式サイト等をご覧ください。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/
「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』で『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始記念コラボログインボーナスとキャンペーンコードの配布を11月4日（火）より開催！
好評配信中のスマートフォン向けパズルゲームアプリ『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の予約開始を記念して、コラボログインボーナスとキャンペーンコードを配布します。
コラボログインボーナスの配布では、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』をテーマにした壁紙が獲得できます。
キャンペーンコードの配布では、アイルー用の体衣装「MHST3コラボTシャツ」やブースターが獲得できます。キャンペーンコードは『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』と『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の公式Ｘなどで公開予定です。
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
(C)CAPCOM
※画面は開発中のものです。
※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。