¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û100㎞Î¥¤ì¤¿²ÈÄí¶µ»Õ¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø¤ÎÍ»Ö³ØÀ¸¤¬Ä¹Ìî¸©ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç
Ì¾¾ëÂç³Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¡Ë¤Î³ØÀ¸Í»Ö8¿Í¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©ÌÚÁ¾·´ÆîÌÚÁ¾Ä®¤ÎÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³Ø½¬»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤âZoom¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥ëー¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¹ÖµÁ·Á¼°¤Ç±Ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¤ò»ØÆ³¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤ËËÜ³Ø¤ÈÆîÌÚÁ¾Ä®¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢2020Ç¯2·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£²ó¤Ç5´üÌÜ¡£º£Ç¯¤â³Ø½¬»Ù±ç³«»ÏÁ°¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î4Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê³Ø½¬»Ù±ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼ç¤ËËè½µ²ÐÍËÆü¤Î¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¡¢ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ï¼ç¤Ë¼«Âð¤«¤é¡¢ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÊü²Ý¸å¤Î³Ø¹»¤«¤é³Æ¼«Zoom¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø³ØÀ¸¤Ç¤³¤Î»Ù±ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶µ¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÍý¹©³ØÉô¤ä³°¹ñ¸ì³ØÉô¤Ê¤É¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¡£Âç³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¬¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Æ¶µ²Ê´ðÁÃ¥³ー¥¹¤ÈÈ¯Å¸¥³ー¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Íý¹©³ØÉôÀ¸¤¬¿ô³Ø¡¢³°¹ñ¸ì³ØÉôÀ¸¤¬±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç100km¤Û¤É³Ö¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿·¤¿¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿»Ù±ç¤Î·Á¡£2026Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¹Ìî¸©ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç¤Î³µÍ×¡Û
¡¡´ë²èÌ¾¡¡¡§¡¡Ä¹Ìî¸©ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç
¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§¡¡Ä¹Ìî¸©ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¹â¹»¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç
¡¡º£¸å¤Î¼Â»ÜÍ½Äê¡§¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÐÍËÆü¤Þ¤¿¤ÏÌÚÍËÆü¤Î16¡§30～17¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11·î4Æü¡¢11Æü¡¢18Æü¡¢25Æü¡¢27Æü¡¢2·î11Æü¡¢16Æü¡¢23Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡¢27Æü¡¢2·î5Æü¡¢19Æü¡ÊÍ½È÷Æü)
¡¡»²²ÃÍ½Äê¼Ô¡§Ì¾¾ëÂç³Ø ³ØÀ¸¡ÊÍ»Ö¡Ë¡¢ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¡Ê´õË¾¼Ô¡Ë
¡¡¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§¡¡ÆîÌÚÁ¾Ä®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÆîÌÚÁ¾Ãæ³Ø¹»¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¼Ò²ñÏ¢·È¥»¥ó¥¿ー
¡¡¼èºàÍ×¹à¡§¡¡¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç¤Ë»²²Ã²Ä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ¾¾ëÂç³ØÀ¸¤äÆîÌÚÁ¾Ä®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¼èºà¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡koho@ccml.meijo-u.ac.jp¤Ø¥áー¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥áー¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆîÌÚÁ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬»Ù±ç¡¿¼ÒÌ¾¡×¤È¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢①Éô½ðÌ¾ ②Ã´Åö¼ÔÌ¾ ③ÅÅÏÃÈÖ¹æ ④»²²Ã¿Í¿ô ⑤¼èºà´õË¾Æü¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥áー¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
