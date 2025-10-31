こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
11月23日・24日開催！『あそばにゃそんそん アイドル祭』ライブチケットなしで楽しめる「エビシー縁日」を開催！さらに『あそばにゃそんそんコラボCAFE』が大阪・中之島に期間限定オープン！
ABCテレビとアソビシステムがタッグを組み立ち上げた『あそばにゃそんそん』から派生した番組イベント『あそばにゃそんそんアイドル祭』が11月23日（日）、24日（月・休）に大阪・ABCテレビ本社と堂島リバーフォーラムで開催します。大人気のスペシャルLIVEに加えて、イベントの詳細やいち早くイベントの雰囲気を味わえるコラボCAFEの情報をお届けします。
11月23日・24日開催！ライブチケットなしで楽しめる「エビシー縁日」
ABCテレビのキャラクター・エビシーが登場する「エビシー縁日」が、11月23日（日）、24日（月・休）の「あそばにゃそんそん アイドル祭」イベント当日に開催されます。「あそばにゃそんそん アイドル祭」のライブチケットをお持ちでない方も、番組内でアイドルたちが挑戦したゲームを楽しめる企画になっていますので、ぜひご来場ください！
開催日: 2025年11月23日（日）、24日（月・休）
会場: ABCテレビ本社敷地内「リバーデッキ」エリア
入場料: 入場は無料です
縁日内容:
・ABCテレビのキャラクター・エビシーが登場します！
・番組やエビシーグッズが当たる「ひっぱりエビシーくじ」
・番組内でアイドルたちが挑戦したゲーム「積み積みタワー」「フーフーコロコロ」
・エビシーとのグリーティングも予定
※ご注意: 各コンテンツの参加には別途料金がかかります
エビシー縁日とは?
「未来を担う子どもたちが集う“行きつけ”のテレビ局」をテーマにスタート。ABCテレビが地域の皆さまとの交流を深める恒例コンテンツとして展開中。
11月23日・24日開催「あそばにゃそんそん アイドル祭」ライブ＆トークショー情報
＜スペシャルLIVE＞
ドラマ「カレの部屋と3人のカノジョ」の衝撃の結末も明らかに!?
堂島リバーフォーラムで開催される「あそばにゃそんそん アイドル祭」スペシャルLIVEには、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが出演。番組キャラクター・ソンソンプロデュースによるコーナー企画と全力投球のライブパフォーマンスが融合した、笑いあり、ドキドキあり、KAWAII満載のスペシャルステージ。
会場の拍手でその日の“KAWAIIクイーン”を決める「KAWAIIミッションバトル」の他、ファン参加型のゲーム企画などグループごとに様々なコーナー企画をご用意！サプライズゲストの登場も!?彼女たちの魅力満載のスペシャルLIVEはファン必見の内容です。
＜トークショー＞
世界に一つだけのサイン入り番組グッズが当たる抽選会も!
ABCテレビ本社内のスタジオに作られた特設ステージで開催される「あそばにゃそんそん アイドル祭」トークショー。ライブ後の余韻もそのままに、もう一度見たい番組名場面を振り返ります。裏話やぶっちゃけトークで盛り上がること間違いなし。
そして、世界に一つだけのサイン入り番組グッズが当たる抽選会も!さらに、トークショー終了後には“お見送り会”を実施。メンバーと近距離で交流できる心ときめくスペシャルイベントです。
※トークショーは「特典付きスタンディング」チケットをお持ちの方がご入場いただけます
「あそばにゃそんそん コラボCAFE」が期間限定オープン！
そして、なんとFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが出演する本イベントの開催に合わせて、「あそばにゃそんそんコラボCAFE」が10月29日（水）にオープンしました！場所は、中之島の水辺を望む開放的な空間、朝日放送テレビ本社横の「Art Beat Cafe NAKANOSHIMA」。開催期間は、2025年12月1日（月）まで（火曜定休）。イベント当日の11月23日・24日も営業します。
コラボカフェでは、8種類のフレーバーから選べるカラフルな「あそばにゃそんそんカラフルジュース」（900円／税込） と、4種類の「あそばにゃそんそんスイーツプレート」（1,600円／税込）を提供します。
あそばにゃそんそんコラボCAFEメニュー
※各メニューとも数量限定のため、上記期間内であってもご提供を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。
コラボメニューをご購入の方には、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETと番組がコラボしたオリジナルコースター、ランチョンマット、ステッカーをプレゼント。
【ステッカー】
【コースター】
【ランチョンマット】
【オリジナルコースター、ランチョンマット、ステッカー配布期間（各グループ）】
25年10月29日（水）～11月3日（月・祝）：SWEET STEADY
11月5日（水）～11月10日（月）：CUTIE STREET
11月12日（水）～11月17日（月）：FRUITS ZIPPER
11月19日（水）～11月22日（土）：CANDY TUNE
11月23日（日）※イベント当日：SWEET STEADY、CUTIE STREET
11月24日（月・休）※イベント当日：CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER
11月26日（水）～12/1（月）：全4グループ
※オリジナルコースター、ランチョンマット、ステッカーは数量限定のため、上記期間内であっても、予定配布枚数に達し次第、配布を終了させていただきます。予めご了承ください。
さらに、店内にはこれまで放送された「あそばにゃそんそん」名場面のパネルを掲示しています。『あそばにゃそんそん』の世界観にどっぷり浸れるこのコラボカフェに、ぜひご来場ください！
＜期間＞ 2025年10月29日（水）～12月1日（月） 開店11:00、閉店19:00（ラストオーダー18:30）
※火曜定休※10月30日（木）、11月9日（日）～16日（日）、11月26日（水）は16:00閉店
あらかじめホームページで営業時間をご確認の上、ご来店ください。
＜会場＞ Art Beat Cafe NAKANOSHIMA （大阪市福島区福島1-1-20 朝日放送テレビ本社敷地内）
＜ホームページ＞https://art-beat-cafe.asahi.co.jp/
イベント、コラボカフェの詳細
