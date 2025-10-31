【豊洲セイルパーク】Global Autumn Festival ~世界の遊びとアートフェスタ~ 2025 年 11 月 15 日（土）開催

秋祭りが豊洲にやってくる！

株式会社キカガク

2025 年 11 月 15 日（土）、豊洲セイルパークにて Global Autumn Festival を開催します。

親子で楽しめる世界の遊びや、秋を感じるアートやフォトブースをご用意して皆様のお越しをお待ちしております！

イベント概要

クラフト＆フォトブース

親子で一緒に、秋冬の飾り工作に挑戦！

完成した作品と一緒に、特設フォトブースで記念撮影も可能です。

世界に一つだけの作品と素敵な思い出をお持ち帰りください♪

秋のミニ運動会

お題をクリアしながら進むすごろく形式のミッションレースや、親子で力をあわせて行う追いかけ玉入れに参加してみませんか？

14:00~15:00 の 1 時間限定で開催です！

詳細案内

◆日時

2025 年 11 月 15 日（土）10:00~16:00

※ミニ運動会は 14:00~15:00

◆場所

豊洲セイルパーク(https://maps.app.goo.gl/ne1XF1KdF1oMtHvh8) 1F 大屋根広場

（東京都江東区豊洲 2 丁目 1-9）

◆参加費

無料

申し込み方法

▶こちら(https://liff.line.me/2006483092-8AgA4djD/landing?follow=%40300xmupw&lp=Bgt4SO&liff_id=2006483092-8AgA4djD)をクリック（所要時間 30 秒）

グローバルリープ公式 LINE へ遷移します。

友だち追加をしていただくと申し込み案内が送信されますので、そちらからお申込ください。すでにお友だち登録をしていただいている方も上記リンクよりお申込いただけます。

学校説明会＆体験レッスンも開催中！

豊洲セイルパークに新たに開校するグローバルリープインターナショナルスクールで、Wonder ~ ワクワク ~ に溢れる日々を過ごしてみませんか？

2026 年度は 2~4 歳児クラスのご入学生を募集しております。

学校説明会お申し込み・出願を随時受付中！

対面の学校説明会では体験レッスンもあわせて実施しておりますので、ぜひお子様とご一緒にご参加ください。

詳細はこちら資料請求 :https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202511_sailpark&utm_content=1115学校説明会 :https://global-leap-international.com/information-session/IBX4hzLv?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202511_sailpark&utm_content=1115

スクール概要

グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲で開校予定の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。

【概要】

代表者：理事長 和泉 正倫

設立 ： 2025 年 1 月 8 日

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-1-9 豊洲セイルパーク 2F

URL ：https://global-leap-international.com/

運営会社概要

株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 大崎 将寛

設立 ： 2017 年 1 月 17 日

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F

URL ： https://www.kikagaku.co.jp(https://www.kikagaku.co.jp/)