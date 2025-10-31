第4回「教えて！あなたの”おかやま味”」コンテスト テーマは「どんぶり」グランプリと準グランプリに選ばれた2つのレシピを新たな”おかやま味”に認定
両備グループ（事務局：両備ホールディングス株式会社、所在地：岡山県岡山市北区下石井）が実施したレシピコンテスト「第4回 教えて！あなたの “おかやま味” コンテスト」。今回のテーマは「どんぶり」で、2025年10月25日（土）に杜の街グレース ピクニックテラスにて表彰式を開催。応募総数224点のレシピの中には、家族との絆や日常の工夫など、応募者一人ひとりのストーリーが込められていました。
その中からグランプリに選ばれた「激うま俺の生姜焼き」と準グランプリ「ピリ辛鶏キムチ丼」を、両備ストアカンパニー（カンパニー本部：岡山市南区藤田、両備ホールディングス株式会社社内カンパニー）が商品化し、2025年10月27日（月）から販売開始しました。
新しい岡山の味をぜひ、ご賞味ください。あわせて、上位6作品のレシピを掲載したレシピカードとレシピブックの配布も開始しております。
■受賞レシピ
＜グランプリ受賞作＞
「激うま俺の生姜焼き」 （「いけちゃん」さん）
価格：498円（税込538円）
鉄板で香ばしく焼き上げた生姜焼きに、ニンニクの風味とリンゴの果実の甘みを加えた、食欲をそそる味付けが特徴の一品です。甘めの味わいで、お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただける丼です。ご飯が進む、まさに“我が家の定番”とも言える味です。
受賞者コメント
「このレシピは祖父が考案し、祖父から父へ、そして父から私へと受け継がれたレシピです。皆様もこの丼を食べて幸せになってほしいです。」
＜準グランプリ受賞作＞
「ピリ辛鶏キムチ丼」 （「さささ」さん）
価格：498円（税込538円）
鶏のからあげに、キムチを加えて味変した一品。ピリ辛ながらも、マヨネーズのトッピングによってマイルドな仕上がりとなっており、辛いものが苦手な方にも安心してお召し上がりいただけます。ご飯との相性も抜群で、食欲をそそる丼です。
受賞者コメント
「準グランプリに選ばれてびっくりしています。今まで家族の為に一生懸命料理を作ってきたことが認められた気がして嬉しいです。」
【販売情報】
販売開始：2025年10月27日（月）～
販売店舗：両備ストア全13店舗 ※店舗一覧は最終ページ参照
■レシピカードおよびレシピブックの店舗設置について
入賞以上の6点のレシピをまとめたレシピブックを制作しました。
設置日 ：2025年10月27日（月）
設置店舗：両備ストア全13店舗
※レシピカードは公式サイトからも
ご覧いただけます。
レシピカード(左)、レシピブック(右)
■表彰式が開催されました
受賞された10レシピを表彰
2025年10月25日（土）、杜の街グレース ピクニックテラスにて「第4回 教えて！あなたの“おかやま味”コンテスト」の表彰式を開催しました。
今回のコンテストには高校生からも多数の応募があり、表彰式には二次審査を通過した10レシピの応募者とそのご家族、ご友人など約25名が参加しました。
表彰式では、各賞が発表され、入賞者一人ひとりに賞状と賞品が贈られました。
祖父から父へ、そして自分へと受け継がれたご家庭の味や、部活動のマネージャーとして部員にスタミナ満点の料理を届けたいという気持ちなど、受賞者はレシピに込めた熱い想いを語り、和やかな雰囲気の中で新しい“おかやま味”が誕生しました。
■第4回 教えて！あなたの「おかやま味」コンテストについて
第4回 教えて！あなたの “おかやま味” コンテスト概要
応募期間：2025年5月8日(木)～7月7日(日)
テ ー マ ：どんぶり
応募対象：料理を愛する岡山在住の方
応募点数：224点
表 彰：グランプリ（1点）、準グランプリ（1点）、レシピ賞（1点）、入賞（3点）、佳作（4点）
※グランプリと準グランプリのレシピは両備ストアのお惣菜として商品化
表彰式の様子
【審査について】
応募総数は224点。高校の授業の一環として取り上げていただいたこともあり、過去最高の応募数となりました。この中から、審査項目に従い、一次、二次、三次と各審査を進めました。
審査項目：「アイデア性」「見栄え」「味わい」「作業工程」「再現性」
【審査講評】株式会社エアー.プラス 赤松陽子さま
●グランプリ 激うま俺の生姜焼き
親子三代で受け継がれたレシピは、りんごや玉ねぎの甘み、生姜・にんにくのパンチ、醤油の風味が絶妙で、日本人好みの味でした。調理も丁寧で、ご家庭でも再現しやすい内容でした。
●準グランプリ 絶品やみつき！ピリ辛鶏キムチ丼
唐揚げを一度にたくさん作って、その後、アレンジするという家庭料理の工夫が光り、家族への思いやりが感じられる一品でした。キムチとマヨネーズのソースやチーズ・温泉卵のアレンジで、大人も子どもも楽しめるレシピだと思います。
審査の様子
【今後の展開】
今後も岡山の方々に喜んでいただけるようなお惣菜開発、そして岡山の方々が輝ける場所作りに力を入れてまいります。入賞レシピのご紹介や今後のコンテストの予定も公式サイトにて発表していきます。下記URLまたは二次元バーコードをご確認ください。
みんなでつくろう「おかやま味」プロジェクトサイト URL：https://ryobi-store.jp/okayamaaji/
■教えて！あなたの「おかやま味」コンテストについて教えて！あなたの “おかやま味” コンテストとは
岡山に住むあなたがおいしいと思う味、それが「おかやま味」です。我が家の定番の一品、ご家族の自慢のレシピ、思い出の味、家族を結ぶ大切なあの味…。
誰もがきっと、心に「おいしい味」をもっている。岡山に住む、
あなたの心の「おいしい味」、それが「おかやま味」です。
ご家庭の味を岡山の味へ。両備グループでは、ご家庭のとっておきレシピを発掘し、そのレシピを元に「岡山の新名物」を作っていきたいと、 “教えて！あなたの “おかやま味” コンテスト”を開催し、グランプリ、準グランプリ作品を商品化しています。
■会社概要
■両備グループ （https://ryobi.gr.jp/）
事務局 ：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 両備ホールディングス株式会社内
代表者 ：両備グループCEO 小嶋 光信
主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど、
■両備ホールディングス株式会社 （https://www.ryobi-holdings.jp/）
本 社：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア 5階
創 立：1910年7月
資本金：4億円
代表者：代表取締役COO 三宅 健夫
主な事業：交通運送業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業
■両備ストアカンパニー （https://ryobi-store.jp/）
（両備ホールディングス株式会社の社内カンパニー）
本部所在地：岡山県岡山市南区藤田650番地6
カンパニー長：菊池 毅（きくち たけし）
店舗一覧：全13店舗
リョービプラッツ雄町店（岡山市中区雄町）
リョービプラッツ泉田店（岡山市南区泉田）
リョービプラッツ山南店（岡山市東区神崎町）
リョービプラッツ灘崎店（岡山市南区西紅陽台）
リョービプラッツ藤田店（岡山市南区藤田）
リョービプラッツ玉島店（倉敷市玉島中央町）
パークス東山店（岡山市中区東山）
パークス伊福店（岡山市北区伊福町）
パークス富田店（倉敷市玉島八島）
森のマルシェ柳川店（岡山市北区中山下）
森のマルシェグレース店（岡山市北区下石井）
フレッシュ・マルシェ3丁目店（岡山市北区表町）
フレッシュ・マルシェ医大前店（岡山市北区大学町）