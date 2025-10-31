【N.Y.C.SAND】11月１日（土）新発売！「N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド」
ローストの香ばしい香りとともにまろやかなコクを感じる、とろけるヘーゼルナッツキャラメルをホワイトチョコレートで包み、カカオの奥深い香りを引き立てた繊細で軽やかな食感のココアクッキーでサンドしました。
丁寧に焼き上げたココアクッキーのほろ苦さに、やさしく溶けるホワイトチョコレート、ヘーゼルナッツ香るキャラメルのまろやかさ。なめらかに溶け合う多層の食感と、甘すぎない深みのある味わいが洗練された余韻を残します。
N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド 8個入
【商品名】N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド
【価 格】8個入 2,160円
N.Y.C.S.ギフトボックス16個入
【商品名】N.Y.C.S.ギフトボックス
【価 格】
・16個入 4,212円
（N.Y.キャラメルサンド8個、N.Y.スカッチサンド2個、N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド4個、N.Y.リッチスカッチサンド＆Wチョコレート2個）
・24個入 6,372円
(N.Y.キャラメルサンド12個、N.Y.スカッチサンド3個、N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド6個、N.Y.リッチスカッチサンド＆Wチョコレート3個）
【販売店】N.Y.C.SAND大丸東京店、N.Y.C.SANDそごう横浜店
【販売期間】2025年11月1日（土）～2026年1月16日（金）頃まで販売予定
※期間限定商品のため在庫なくなり次第終了
※全て税込価格
そごう横浜店限定品もご用意
N.Y.C.SANDそごう横浜店限定で「N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド2個入」「N.Y.C.S.ギフトボックス10個入」を販売いたします。ちょっとしたプレゼントや少しずついろいろな種類をお楽しみになりたい方へおすすめです。
N.Y.C.S.ギフトボックス
N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド2個入
【商品名】N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド2個入
【価格】540円
N.Y.C.S.ギフトボックス10個入
【商品名】N.Y.C.S.ギフトボックス
【価 格】10個入 2,700円
（N.Y.キャラメルサンド4個、N.Y.スカッチサンド4個、N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド2個）
【販売店】N.Y.C.SANDそごう横浜店
【販売期間】2025年11月1日（土）～11月18日（火）頃まで販売予定
※期間限定商品のため在庫なくなり次第終了
※税込価格
N.Y.C.SANDとは
世界中のヒト、モノ、食、文化…すべてがギュッと凝縮された街・ニューヨークの伝統と最新を併せもつ表情豊かなお菓子たちの感動そのままに、
N.Y.C.SAND大丸東京店
