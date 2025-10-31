こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【告知】久留米工業大学がSky Festa2025を開催｜11月2日（日）10時～
久留米工業大学（福岡県久留米市）は、航空宇宙への関心を高め、航空宇宙に親しんでもらうために小中高生及び一般市民を対象として久留米工業大学スカイフェスタを下記のとおり開催いたします。ぜひご家族やご友人の皆さまをお誘いあわせのうえ、ご参加ください。
【イベント概要】
日時：2025年11月2日（日）10:00～15:00
場所：久留米工業大学向野キャンパス
※まずは航空宇宙実習棟にお越しください。そちらで随時受付をし、各ご案内等をさせていただきます。（場所は下記のイベントマップをご参照ください）
対象：小中高生及び一般市民、その他ご関心がある方
参加費：無料駐車場：第６駐車場をご利用ください。（場所は下記のイベントマップをご参照ください）
内容：
※天候やその他の事情により時間・内容等の変更または中止をする場合があります。
▼100号館131教室
12:10～12:40
・航空宇宙講演会 宇宙の最新事情
▼体育館
10:10～12:00、13:30～15:00
・ミニドローン体験教室
・紙飛行機教室
▼航空宇宙実習棟（AEC）
10:10～12:00、13:30～15:00
（１階）
・宇宙飛行士トレーニング教室
・飛行機・ジェットエンジン・飛行機部品展示
（２階）
・フライトシミュレータ体験
▼第１グラウンド（雨天の場合は中止）
・水ロケット発射体験
・モデルロケット打ち上げデモフライト
スカイフェスタ.pdf
▶2022年の同イベントの様子はこちらから
【イベントマップ】
イベントマップ.pdf
（参考）交通機械工学科のその他の取組やイベント、学生の活動についてお知りになりたい方は下記サイトをご覧ください。
久留米工業大学交通機械工学科 学科オリジナルサイト